Profil Hery Gunardi, Direktur Utama BRI (BBRI) yang Baru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini, Senin (24/3/2025).

Para pemegang saham BRI menyepakati pengangkatan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama untuk menggantikan Sunarso. Hery saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) sejak 2021.

Selain memutuskan pergantian direksi, terdapat total sepuluh agenda dalam RUPST BRI. RUPST akan meminta persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan BRI.

Persamuhan itu juga akan menentukan penetapan penggunaan laba bersih BRI tahun buku 2024, penetapan gaji/honorarium beserta fasilitas lain bagi dewan komisaris dan direksi.

Selain itu terdapat penunjukkan akuntan publik, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024, persetujuan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan alias recovery plan BRI, serta penetapan plafon atau limit hapus tagih atas piutang pokok macet yang telah dilakukan hapus buku.

Terdapat pula persetujuan atas rencana pembelian kembali (buyback) saham, serta perubahan anggaran dasar perseroan. Puncaknya, agenda terakhir akan membahas perubahan susunan pengurus BRI.

Profil Hery Gunardi

Dikutip dari situs resmi BSI, Hery diangkat sebagai orang nomor satu di BSI dalam RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.

Sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di BSI, dia merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak pada 2020-2021 serta Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2020.

Berbagai jabatan direktur dijabatnya di Bank Mandiri sejak 2013. Sejumlah posisi itu antara lain Direktur Consumer & Retail Transaction pada 2019-2020, Direktur Bisnis & Jaringan pada 2019, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan pada 2018-2019.

Lebih lanjut, Direktur Distributions Bank Mandiri dijabatnya pada 2016-2018, Direktur Consumer Banking pada 2015-2016, serta Direktur Micro & Business Banking pada 2015, serta Direktur Micro & Retail Banking pada 2013-2015.

Selain itu, Hery juga pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services pada 2013 sampai dengan 2015. Sebelumnya, dia merupakan EVP Coordinator Consumer Finance, Senior Executive Vice President Bank Mandiri pada 2013.

Hery merupakan Warga Negara Indonesia kelahiran Bengkulu pada 1962.

Dia meraih gelar sarjana di Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga pada 1987. Dia lantas melanjutkan studi pascasarjana di University of Oregon AS bidang Finance and Accounting tahun 1991, dan melengkapi gelar Doktor Manajemen Bisnis di Universitas Padjadjaran pada 2021.