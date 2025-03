Sosok Didik Rachbini, Akademisi Kritis yang Jadi Komisaris BNI (BBNI)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah memutuskan untuk mengubah jajaran kepengurusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada Rabu (26/3/2025) kemarin.

Di samping jajaran direksi, pemegang saham BNI juga menyepakati perombakan dewan komisaris. Jumlah Dewan Komisaris BNI mengerucut dari 11 orang menjadi 6 orang.

Posisi Komisaris Utama/Komisaris Independen BNI diisi oleh Omar Sjawaldy Anwar yang menggantikan Pradjoto. Tedi Bharata masuk menjadi Wakil Komisaris Utama sebagai pengganti Pahala Nugraha Mansury.

Suminto dan Donny Hutabarat sebagai ditunjuk sebagai Komisaris, seiring dengan pemberhentian Askolani, Fadlansyah Lubis, Robertus Billitea, dan Mohammad Yusuf Permana dari posisi serupa.

Lebih lanjut, nama-nama yang diberhentikan dari posisi Komisaris Independen antara lain Asmawi Syam, Septian Hario Seto, Iman Sugema, serta Erwin Rijanto Slamet. Mereka digantikan oleh Vera Febyanthy dan Didik Junaidi Rachbini. Nama terakhir lebih dikenal sebagai akademisi.

Profil Didik Rachbini

Mengutip riwayat hidup yang ditampilkan dalam RUPS, Didik saat ini merupakan Rektor Universitas Paramadina yang menjabat sejak 2021.

Dia juga merupakan dosen Pascasarjana Universitas Indonesia. Pengalamannya sebagai akademisi juga mencakup jabatan Wakil Rektor Universitas Mercu Buana.

Didik meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1983. Dia lantas melanjutkan studi ke Central Luzon State University Filipina dan meraih gelar magister di bidang studi pembangunan pada 1988.

Pada 1991, gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) juga diperolehnya dari universitas yang sama.

Dia tercatat sebagai pendiri lembaga riset ekonomi, yakni Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada 1995 lalu.

Didik juga berpengalaman di bidang politik, dengan rekam jejak sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjabat sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2004–2009.

Dia berasal dari daerah pemilihan (dapil) V Jawa Timur. Lahir di Kabupaten Pamekasan, saat ini Didik berusia 64 tahun.