Alternatif Cari Uang Baru! Ini Daftar Lokasi ATM BNI-Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat alternatif mencari uang baru menjelang lebaran atau Idulfitri 2025.

Masyarakat yang masih berburu uang baru, memiliki alternatif untuk mencari uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Adapun bank yang menyediakan ATM dengan uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 adalah Mandiri dan BNI.

Berikut ini daftar lokasi ATM BNI dan Bank Mandiri yang menyediakan uang pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 di berbagai daerah di Indonesia.

Daftar Lokasi ATM BNI-Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

ATM BNI Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000

Jawa Tengah

1. Kampus Univ Soedirman 1- Jl.Prof.Hr Bunyamin No.129B, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

2. Universitas Peradaban - Jl. Raya Pagojegan KM 3 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

3. Stikom Karang Klesem - Jl.SMP 5, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

4. Cabang Yogyakarta 1 – Jl. Trikora No. 1, Ngupasan, Gondomanan

5. KLN UPN Veteran 2 – Jl. Lingkar Utara, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman

Jawa Barat

1. Gallery IPB Dramaga 4 – Jl. Raya Bogor-Jasinga Dramaga, Kampus IPB Dramaga

2. Gallery IPB Dramaga 6 – Jl. Raya Bogor-Jasinga Dramaga, Kampus IPB Dramaga

3. Gallery IPB Diploma 3 – Jl. Kumbang No. 14, Bogor

4. KCP BNI UIN 1 - Jl Raya Ciputat - Tangerang Selatan

5. Kantor Cabang BNI UI, Komplek Kampus UI Depok (Gedung Perpustakaan Pusat UI Depok)

6. FIK UI, Kampus UI Depok, Gedung FIK UI, Jl. Prof. DR. Bahder Djohan

7. Balairung UI Depok, Komplek Kampus UI Depok (Gedung Balairung UI Depok)

8. Galeri ATM PTB 8 - Jl. Tamansari Nomor 80, Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat

9. BNI KCP Setrasari 2, Jl. Surya Sumateri Nomor 9, Bandung, Jawa Barat

10. BNI KCP Unpad 6, Jl. Dipatiukur Nomor 35, Bandung, Jawa Barat

Jakarta

1. KCP KBN Cakung 2 – Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d A.14-2, Jakarta Utara

2. Lobby Selatan Gedung Grha BNI – Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat 10220

3. KCU Harmoni 2 – Komp. Duta Merlin Blok A 1-2-3, Jl. Gajah Mada No. 3-5

4. Direktorat Anggaran Gedung L Kemenkeu – Jl. Lapangan Banteng Timur

5. KC Pecenongan – Jl. Pecenongan Raya No. 52

6. KCP Gunung Sahari 2 – Jl. Raya Gunung Sahari No. 13

7. KCP Krekot – Jl. H. Samanhudi No. 15-A

8. KCP City Resort – Ruko City Resort Residence Blok C No. 49, Cengkareng

9. KCP Mercu Buana – Jl. Meruya Selatan, Kembangan

10. KCP Trisakti Kampus B – Jl. Kyai Tapa No. 260 11. KC Roa Malaka 2 – Jl. Roa Malaka Selatan No. 23-25, Tambora

12. KCP Trisakti Kampus A – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol

13. KCP Untar 1 – Gedung Untar I, Jl. Letjen S. Parman No. 1

14. Universitas Trisakti (Gema) – Univ. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa

15. BNI Universitas Pertamina - Jalan Teuku Nyak Arief RT 07 / RW 08 Simprug Kebayoran

Jawa Timur

1. KC Graha Pangeran 2 - Jl. A. Yani No. 286 Surabaya

2. KK Kedung Cowek 99 - Jl. Kedung Cowek No. 101, RW.08, Gading, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur 60134

3. KCP Unair 5, Gallery ATM UNAIR, Gedung Assec Tower - Jl. Airlangga No. 4-6 Gubeng Surabaya 60286 4. UNESA Lidah Wetan - Jl. Kampus Univ. Negeri Surabaya Lidah Wetan Kel. Lidah Wetan Kec. Lakarsantri Surabaya 60213

5. Gedung Kuliah Bersama 0 Kampus C UNAIR, Jl. Mulyorejo Surabaya

6. STDI Imam Syafii – Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No. 5, Gladak Pakem

7. PT Mangli Djaya Raya – Jl. Mayjend DI Panjaitan No.99, Krajan, Petung, Bangsalsari, Jember

8. Pondok Pesantren Nurul Khotib – Jl. Guntar No.16, Pondok Jeruk, Wringin Agung, Jombang, Jember 9. Univ. Widyagama – Jl. Borobudur No. 12, Malang 10. Pondok Pesantren Annur Putri – Jl. Demang Jaya 1 No.8, Bululawang, Malang

ATM Mandiri Pecahan Rp10.000 dan Rp20.000