Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 16 April 2025 saat Rupiah Lesu

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.831 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (16/4/2025). Bagaimana dengan kurs dollar AS di BCA, Mandiri, BNI, dan BRI hari ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah melemah 0,03% ke Rp16.831 per dolar AS. Indeks dolar AS turut melemah 0,35% ke 99,86.

Sementara itu, yen Jepang dibuka menguat 0,35%, dolar Hong Kong naik 0,01%, dolar Singapura menguat 0,23%, dolar Taiwan melemah 0,01%, dan won Korea Selatan menguat 0,07%.

Kemudian, yuan China melemah 0,09%, peso Filipina menguat 0,39%, rupee India menguat 0,32%, ringgit Malaysia melemah 0,09%, dan baht Thailand menguat 0,61%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pergerakan rupiah masih dipengaruhi oleh tarik ulur kebijakan tarif impor AS beberapa waktu terakhir.

Presiden AS Donald Trump mengindikasikan potensi penangguhan tarif 25% pada impor kendaraan asing, terutama dari negara-negara seperti Meksiko dan Kanada.

Sebelumnya, AS mengumumkan pengecualian tarif untuk barang elektronik tertentu, termasuk telepon pintar dan laptop, terutama dari China. Hal ini dinilai telah meredakan beberapa kekhawatiran pasar atas meningkatnya ketegangan perdagangan.

Adapun, berikut kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (16/4/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.840 dan harga jual sebesar Rp16.860 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.655 dan Rp16.955 per pukul 08.05 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.10 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.655 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.955 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.838 dan Rp16.864 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.750 dan Rp16.950 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.48 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.795 dan Rp16.825.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.550 dan harga jual senilai Rp16.900. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.26 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Selasa pukul 09.21 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.500 dan Rp16.850.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.836 dan harga jual sebesar Rp16.856 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.720 dan jual sebesar Rp16.970. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35.