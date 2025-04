Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 23 April 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.874,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (23/4/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,09% atau 15 poin ke level Rp16.874,5. Indeks dolar AS terpantau naik 0,17% ke level 99,08.

Sejumlah mata uang Asia mengalami pelemahan. Yen Jepang misalnya melemah 0,24%, dolar Singapura melemah 0,06%, dolar Taiwan melemah 0,11%, won Korea Selatan melemah 0,33%, serta yuan China melemah 0,01%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar terdampak sentimen seperti Presiden AS Donald Trump yang mengumumkan rencana untuk merombak bank sentral AS Federal Reserve.

Selain itu, ketegangan perdagangan AS-China terus meningkat, di mana China mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara yang mempertimbangkan perjanjian perdagangan dengan AS.

Dari dalam negeri, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus senilai US$4,33 miliar pada Maret 2025. Kendati demikian, para ekonom memproyeksikan surplus dagang tersebut akan menyusut secara bertahap pada tahun ini karena dampak tarif Trump.

Berikut kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Rabu (23/4/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.870 dan harga jual sebesar Rp16.890 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.710 dan Rp17.010 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.710 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp17.010 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp16.868 dan Rp16.894 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.785 dan Rp16.985 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.19 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.845 dan Rp16.875.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.600 dan harga jual senilai Rp16.950. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.40 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Selasa pukul 10.31 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.575 dan Rp16.925.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.873 dan harga jual sebesar Rp16.893 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.740 dan jual sebesar Rp17.010. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35.