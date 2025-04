Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 24 April 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.881 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Kamis (24/4/2025). Lalu, bagaimana kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,06% atau 10 poin ke posisi Rp16.881 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,28% ke posisi 99,563.

Sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,49%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, peso Filipina menguat 0,12%, dolar Singapura menguat 0,12%, dan baht Thailand menguat 0,19%.

Lalu mata uang lainnya, won Korea melemah 0,18%, rupee India melemah 0,27%, yuan China melemah 0,14%, ringgit Malaysia melemah 0,07%, dan dolar Taiwan melemah sebesar 0,07%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar terdampak keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan BI Rate pada level 5,75%. Menurutnya, penyebab BI mempertahankan suku bunga disebabkan ketidakpastian ekonomi global yang dipicu tensi perang dagang.

Agresifnya strategi saling membalas antara Amerika Serikat (AS) dan China dalam penentuan tarif impor antara kedua negara, dinilai semakin memperburuk ketidakpastian global.

Selain itu, dia mengungkap kekhawatiran terkait tingkat inflasi dalam negeri. Meskipun data terkini menunjukkan bahwa inflasi masih berada di bawah rentang target BI, tekanan deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir cenderung bersifat temporer setelah berakhirnya program subsidi tarif diskon listrik.

Adapun, berikut kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Kamis (24/4/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.55 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.875 dan harga jual sebesar Rp16.895 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.710 dan Rp17.010 per pukul 08.02 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.710 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp17.010 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.08 WIB masing-masing sebesar Rp16.870 dan Rp16.894 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.790 dan Rp16.90 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.58 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.850 dan Rp16.880.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.600 dan harga jual senilai Rp16.950. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.25 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.44 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.600 dan Rp16.950.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.876 dan harga jual sebesar Rp16.896 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.750 dan jual sebesar Rp17.020. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20.