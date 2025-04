Perluas Jangkauan Bisnis, Bank Mandiri Hadirkan Kantor Cabang Alor

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, KALABAHI - Bank Mandiri meresmikan pengoperasian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Alor sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai nasabah. KCP ke-18 di Pulau NTT tersebut berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Kalabahi Tengah, Kecamatan Tlk. Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Rencananya, KCP Alor akan memberikan akses kepada nasabah terhadap berbagai layanan perbankan terkini, termasuk mengedukasi nasabah atas layanan perbankan digital, berupa superapp livin’ by Mandiri untuk Nasabah Perorangan, Wholesale Digital Platform Kopra by Mandiri untuk Nasabah Perusahaan/Intansi, serta Mandiri Agen sebagai Point Of Service dalam melayani transaksi nasabah.



Adapun, peresmian KCP dilakukan oleh Bupati Kabupaten Alor Iskandar Lakamau S.H., M.Si dengan dihadiri jajaran Forkompida Kabupaten Alor serta Vice President Regional Business Partner Head Bank Mandiri Region XI/ Bali & Nusa Tenggara Yoga Sulistijono di Kalabahi, Alor, NTT, Sabtu (26/4).

Dalam sambutannya, Iskandar Lakamau menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Mandiri yang telah meresmikan Kantor Cabang Alor serta yakin dengan hadirnya Bank Mandiri akan turut serta mendukung dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Alor.

Sementara Yoga Sulistijono mengungkapkan, kehadiran KCP ini ini akan mendukung perseroan dalam memperluas layanan perbankan perseroan hingga ke wilayah, sekaligus mengoptimalkan kontribusi bagi pemerintah kabupaten Alor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Bank Mandiri sudah hadir dengan 18 kantor cabang yang tersebar di wilayah NTT. Seluruh KCP Bank Mandiri ini berkomitmen akan mendukung secara optimal berbagai kebutuhan transaksi keuangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat memperkuat literasi keuangan masyarakat," kata dia usai peresmian Mandiri KCP Alor.

Dalam kesempatan tersebut, Yoga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Alor atas sinergi dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.