Bank of China Raih Penghargaan BIA 2025 Kategori Bank Asing

Dalam gelaran Bisnis Indonesia Awards 2025 Bank of China meraih penghargaan untuk kategori Bank Asing.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank of China (Hong Kong) Limited atau Bank of China meraih penghargaan kategori Bank Asing dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Bank of China dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan perbankan yang solid, inovatif, dan berstandar internasional.

Sebagai salah satu bank asing yang aktif beroperasi di Indonesia, Bank of China dinilai berhasil menjaga kinerja positif serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan China.

Selama beroperasi di Indonesia Bank of China menunjukkan kinerja yang stabil dengan fokus pada pembiayaan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, perdagangan internasional, serta pendanaan korporasi berskala besar. Bank juga terus memperkuat sistem kepatuhan dan tata kelola sesuai regulasi domestik dan global.

Melansir dari laporan keuangan Bank of China, perusahaan meraih laba bersih tahun berjalan Rp413,89 miliar hingga kuartal I/2025. Berdasarkan laporan keuangan publikasi per 31 Maret 2025, laba operasional Bank of China tercatat mencapai Rp559,05 miliar.

Dari sisi aset, total aset Bank of China mencatatkan Rp75,5 triliun pada akhir Maret 2025. Bank juga mencatat loan to deposit ratio (LDR) sebesar 39,66%, meningkat dari 32,75% pada tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan penyaluran kredit yang lebih agresif namun tetap terjaga.

Secara keseluruhan, kinerja positif Bank of China pada kuartal I/2025 menunjukkan ketahanan bisnis dan strategi manajemen risiko yang prudent di tengah dinamika pasar keuangan global.

Adapun, gelaran BIA tahun ini mengusung tema Resilience Towards Uncertainty. Penyelenggaraan Bisnis Indonesia Awards 2025 telah memasuki edisi ke 23.

Bisnis Indonesia Awards merupakan penghargaan yang diberikan kepada emiten yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan nonemiten yang berkinerja terbaik.

Dalam penghargaan tahun ini, BIA 2025 akan menganugerahkan penghargaan kepada perusahaan berkinerja terbaik dari berbagai kategori industri, yakni 39 kategori emiten non-bank dan 7 kategori perbankan.

Ajang yang dimulai sejak tahun 2002 ini juga bertujuan untuk mendorong dunia usaha agar dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.

Penerima penghargaan BIA 2025 terdiri dari beberapa kategori, di antaranya Perbankan; Special Awards; Emiten Non-Bank, serta CEO of the Year.