Kinerja Bank of China Kuartal I/2025: Modal dan Kualitas Aset Menguat

Pada kuartal I/2025 aset dan permodalan Bank of China menguat, serta terdapat perbaikan signifikan pada kualitas kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank of China (Hong Kong) Limited atau Bank of China mencatat kinerja positif sepanjang kuartal I/2025. Aset dan permodalan menguat, serta terdapat perbaikan signifikan pada kualitas kredit.

Berdasarkan laporan keuangan publikasi per 31 Maret 2025, total aset Bank of China tumbuh 9,8% menjadi Rp75,4 triliun, dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp68,7 triliun.

Dari sisi intermediasi, Bank of China menyalurkan kredit sebesar Rp28,5 triliun per kuartal I/2025, tumbuh 16,69% dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp19,7 triliun.

Secara laba, Bank of China mencatatkan laba bersih sebesar Rp413,89 miliar pada kuartal I/2025. Bank tetap menunjukkan fundamental yang kokoh, dengan return on asset (ROA) sebesar 2,87% dan return on equity (ROE) sebesar 12,77%.

Pada sisi permodalan, bank mencatat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 46,80%, meningkat dari 46% pada periode yang sama tahun lalu. Angka ini jauh di atas ketentuan regulator dan menjadi sinyal bahwa bank memiliki kapasitas kuat dalam mengelola risiko dan menopang ekspansi bisnis.

Lebih lanjut, kualitas aset menunjukkan perbaikan. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross turun signifikan dari 4,57% menjadi 3,51%. Bahkan, NPL net berada pada level 0,00%, mencerminkan bahwa seluruh eksposur bermasalah telah dicadangkan secara penuh.

Dari sisi efisiensi, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tercatat 54,55%, dan Cost to Income Ratio (CIR) sebesar 37,63%, menunjukkan manajemen biaya yang terjaga baik.

Bank juga menunjukkan kinerja penyaluran kredit yang lebih aktif, tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang meningkat menjadi 39,66% dari sebelumnya 32,75%.

Bank of China Raih Penghargaan BIA 2025 Kategori Bank Asing

Bank of China meraih penghargaan kategori Bank Asing dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Bank of China dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui layanan perbankan yang solid, inovatif, dan berstandar internasional.

Sebagai salah satu bank asing yang aktif beroperasi di Indonesia, Bank of China dinilai berhasil menjaga kinerja positif serta memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan China.

Selama beroperasi di Indonesia Bank of China menunjukkan kinerja yang stabil dengan fokus pada pembiayaan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, perdagangan internasional, serta pendanaan korporasi berskala besar. Bank juga terus memperkuat sistem kepatuhan dan tata kelola sesuai regulasi domestik dan global.