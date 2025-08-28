Bisnis Indonesia Premium
OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China

OCBC memfasilitasi sinergi manufaktur Indonesia-Cina melalui forum bisnis untuk memperkuat ekosistem industri.
Patricia Yashinta Desy Abigail
Patricia Yashinta Desy Abigail - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 11:45
Karyawati beraktivitas di kantor PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawati beraktivitas di kantor PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Investasi Cina di Indonesia mencapai US$30,5 miliar dari 2021 hingga pertengahan 2025, memperkuat sektor manufaktur Indonesia.
  • OCBC berperan sebagai penghubung antarnegara, mendukung kolaborasi lintas negara melalui forum bisnis dan kemitraan strategis.
  • OCBC One Connect 2025 diadakan untuk mempertemukan pelaku industri, investor, dan regulator guna mempercepat pertumbuhan manufaktur dan integrasi ekosistem bisnis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Arus modal dari China ke Indonesia terus menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. 

Sepanjang 2021 hingga paruh pertama 2025, nilai penanaman modal asing (PMA) China tercatat mencapai US$30,5 miliar atau sekitar 14% dari total investasi asing langsung (FDI) di Tanah Air.

Lonjakan investasi tersebut mempertegas peran China sebagai mitra strategis dalam memperkuat sektor manufaktur Indonesia. 

Apalagi, pada Mei 2025, kedua negara baru saja menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) penting terkait pengembangan twin industrial parks serta pemanfaatan mata uang lokal (LCS) dalam transaksi bilateral. 

Terkait perkembangan tersebut, Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja menuturkan pertumbuhan manufaktur tidak bisa hanya mengandalkan aliran modal semata. Keberhasilan sektor ini, kata dia, ditentukan oleh keterhubungan ekosistem mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga pembiayaan.

"OCBC hadir bukan sekadar sebagai penyedia solusi perbankan, tetapi sebagai penghubung antarnegara,” kata Parwati, Rabu (27/8/2025). 

Dia mencontohkan, pada forum bisnis yang digelar OCBC dua tahun lalu, sejumlah pelaku usaha dari Indonesia dan Singapura yang dapat menjalin kemitraan strategis hingga menghasilkan kesepakatan joint venture tahun ini.

Namun demikian, Parwati tidak menyampaikan target jalinan kemitraan strategis kali ini. Parwati menambahkan, keberadaan wadah yang mempertemukan para pemangku kepentingan menjadi kunci agar kolaborasi lintas negara berjalan lebih konkret. 

Sebagai bentuk dari komitmen itu, OCBC bersama OCBC Singapura kembali menggelar OCBC One Connect 2025 di Jakarta pada Rabu (27/8). 

Forum tahunan ini mempertemukan pelaku industri, investor, dan regulator dari kedua negara sebagai upaya mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Topik

Francis Lay Resmi jadi Komisaris Leasing Besutan Boy Tohir-Jerry Ng (BFIN)
Multifinance
24 menit yang lalu

Francis Lay Resmi jadi Komisaris Leasing Besutan Boy Tohir-Jerry Ng (BFIN)

Transaksi E-Wallet Tumbuh 88%, Bakal Lebih Populer dari Kartu Kredit dan Debit?
Fintech
55 menit yang lalu

Transaksi E-Wallet Tumbuh 88%, Bakal Lebih Populer dari Kartu Kredit dan Debit?

OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China
Perbankan
56 menit yang lalu

OCBC Ikut Jembatani Sinergi Industri Manufaktur Indonesia dan China

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis
Asuransi
4 jam yang lalu

Program JKN Jadi Penyelamat Sutaji Jalani Hemodialisis

Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru
Perbankan
1 jam yang lalu

Syarat dan Cara Mengajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru

Warga RI Lebih Pilih Cicil Bayar Asuransi, Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025
Asuransi
2 jam yang lalu

Warga RI Lebih Pilih Cicil Bayar Asuransi, Premi Tunggal Turun 9,6% per Semester I/2025

