Meski Ada Covid-19, Gubernur BI Yakinkan Inflasi Maret Terkendali

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah penyebaran wabah Covid-19, Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi Maret tetap terkendali dan aman.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan ketersediaan pasokan makanan cukup baik hingga saat ini.

"Pusat dan daerah menyediakan makanan sehingga harga-harga terkendali," tegas Perry

Dari data Survei Pemantauan Harga (SPH) BI minggu ketiga, inflasi mencapai 0,11 persen (month to month/mtm) atau 2,98 persen (yaer on year/yoy).

Menurut Perry, data ini membuktikan bahwa pasokan bahan pangan hingga saat ini cukup. Bulan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,28 persen (month to month/mtm). Sementara itu, inflasi tahun kalender Februari 2020 sebesar 0,66 persen (year to date/ytd) dan inflasi tahunan Februari 2020 sebesar 2,98 persen (year on year/yoy).

Tahun ini, BI menargetkan inflasi tahunan pada kisaran 2% hingga 4%.