Kurs Jual Beli Dolar di Empat Bank Besar, 2 April

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah yang dibuka melemah di pasar spot pada perdagangan Kamis (2/4/2020) mempengaruhi kurs jual beli pada empat bank besar di Indonesia.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Kamis (2/4/2020) pukul 10.36 WIB senilai Rp16.445 per dolar untuk e-rate. Sementara itu, harga jual ditetapkan sebesar Rp17.105 per dolar AS.

Untuk bank notes, BRI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.425 per dolar dan harga jual dolar AS sebesar Rp17.125 per dolar.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada Kamis (1/4/2020) pukul 09.46 WIB menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS masing-masing sebesar Rp16.400 dan Rp16.830, untuk special rate. Untuk bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.46 WIB, menetapkan sebesar Rp16.050 per dolar AS untuk harga beli dan Rp16.750 per dolar AS untuk harga jual.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Kamis (1/4/2020) pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS untuk bank notes sebesar Rp16.300 per dolar dan harga jual sebesar Rp17.000 per dolar.

PT Bank Central Asia Tbk. pada Kamis (2/4/2020) pukul 10.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.625 dan harga jual sebesar Rp17.075, berdasarkan e-rate.

Sementara berdasarkan bank notes, Bank BCA pada pukul 10.26 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.525 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp17.125 per dolar AS.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka di zona merah dengan pelemahan 55 poin atau 0,33 persen ke level Rp16.505 per dolar AS pada perdagangan Kamis (2/4/2020).

Dalam perdagangan Rabu (1/4/2020) kemarin, mata uang garuda ditutup melemah di level Rp16.450 dari penutupan sebelumnya di level Rp16.310 atas dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah 0,072 poin atau 0,07 persen ke level 99,601 pada pukul 08.51 WIB.

Berikut kurs jual beli dolar AS di keempat Bank tersebut, Kamis (2/4/2020) :

Kurs Dolar AS BRI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.415 17.135 E Rate 16.445 17.105 Bank Notes 16.425 17.125 Kurs Dolar AS Bank Mandiri

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.950 16.650 Special Rate 16.400 16.830 Bank Notes 16.050 16.750 Kurs Dolar AS BNI

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.300 17.000 Bank Notes 16.300 17.000 Kurs Dolar AS BCA

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.525 17.125 E Rate 16.625 17.075 Bank Notes 16.525 17.125