Menjabat Sejak Akhir 2017, Presdir Adira Insurance Julian Noor Pamit

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Direktur PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. (Adira Insurance) Julian Noor pamit dari jabatannya tersebut. Hal ini diketahui dari postingan media sosial Facebook yang dimilikinya.

Julian ditunjuk sebagai dirut berdasarkan hasil RUPS November 2017. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Komisaris Independen Adira Insurance sejak 2015.

Public Relations Associate Adira Insurance Ambar Kusumaningrum membenarkan hal tersebut.

"Benar, Pak Julian berdasarkan hasil RUPS yang lalu sudah tidak menjabat di Adira Insurance," ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4/2020).

Berikut kutipan lengkap kiriman Julian Noor di halaman profil akun facebooknya:

"Amanah Itu Selesai Sudah"

Alhamdulillah pada akhir Maret 2020 ini saya bersyukur dapat mengakhiri tugas di Adira Insurance dan Adira Insurance Syariah dengan menuntaskan hasil audited 2019 berupa performance terbaik sejak Adira Insurance berdiri. Ini merupakan kontribusi semua pihak baik internal team dari mulai jajaran BOC, BOM, Divhead, Regional Head, Dephead, Branch Manager sampai OB dan juga pihak eksternal yang mensupport Adira Insurance.

Terima kasih Admires, I am proud of your extra efforts and will be missing you. Thanks to all bussiness partners atas kerjasamanya. Thanks to OJK, Asosiasi dan para sahabat yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Khususnya untuk istri tercinta Dwi Jayanti Gunandini yang setia mendampingi dan keluarga yg selalu mensupport selama ini, semoga jadi amal jariyah kalian.

Bertugas di Adira Insurance akan saya catat sebagai pengalaman berkarir di industri asuransi yang tak kan terlupakan karena dalam waktu sangat singkat harus menghadapi pergantian 3 foreign share holder dan membuat Adira Insurance menjadi perusahaan Tbk.

Thanks to all share holders, especially to Willy S Dharma and Chris Bendl for your trust. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya selama bertugas.

Momen saya mengakhiri tugas juga tak kan terlupakan yaitu saat wabah corona mulai merebak di Indonesia.... semoga segera berakhir.

Terima kasih Ya Allah, terima kasih semuanya, semoga amanah ini dapat menjadi ladang amal dan bekal di yaumil akhir nanti.