Bantu Tangani Covid-19, CIMB Niaga Salurkan Bantuan 500 APD

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) telah menyalurkan bantuan 500 alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Depok, Jawa Barat dan RS Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.



Head of Marketing, Brand, and Communications CIMB Niaga Toni Darusman mengatakan perseroan berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan menggagas gerakan sosial "SolidLawanCovid" yang diumumkan pekan lalu.



“Bantuan kepada RSUI dan RS Marinir adalah realisasi awal dari gerakan sosial tersebut untuk mendukung perjuangan para pahlawan kemanusiaan dalam melawan Covid-19,” katanya seperti dikutip dalam rilis, Selasa (21/4/2020).



Selain bantuan tersebut, lanjut Toni, Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) juga telah menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp225 juta untuk penanganan Covid-19 kepada sejumlah lembaga mitra. Mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Al-Quran (BWA), Laznas Al-Azhar Peduli Umat, Daarut Tauhid Peduli, dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).



Bantuan disalurkan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam bentuk paket sembako, APD, dan beragam kebutuhan lainnya.



Sebelumnya, anak perusahaan CIMB Niaga yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) juga telah menyalurkan bantuan alat kesehatan untuk tenaga medis di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur.



Seperti diketahui, gerakan sosial SolidLawanCovid mengajak masyarakat termasuk juga karyawan CIMB Niaga untuk bersama-sama berbagi donasi guna melawan Covid-19. Donasi dapat diberikan dalam bentuk uang maupun Poin Xtra dengan cara transfer melalui Go Mobile atau CIMB Clicks ke nomor Rekening CIMB Niaga Peduli 8500-14041-000.



Selain itu, masyarakat juga bisa berdonasi melalui QR Code Go Mobile dengan ID: 2020027730395.



Dalam melakukan transfer Poin Xtra, nasabah cukup membuka menu Poin Xtra dari Go Mobile atau CIMB Clicks, lalu memilih transfer poin, kemudian memasukkan rekening CIMB Niaga Peduli, serta nominal poin yang akan ditransfer. Dalam program ini, 10.000 Poin Xtra bernilai Rp120.000. CIMB Niaga menerima berapapun jumlah Poin Xtra yang disumbangkan.



“Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial ini. Uluran tangan dari para donatur akan sangat berarti sehingga semakin banyak tenaga medis dan masyarakat terdampak Covid-19 yang dapat dibantu. Kami percaya, dalam kondisi sesulit apapun solidaritas masyarakat tetap kuat dan kita mampu berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” tutupnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : covid-19 cimb niaga