Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA (BBCA) BRI (BBRI) Mandiri (BMRI) BNI (BBNI), Senin 13 Juni 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Rupiah dibuka melemah 99,5 poin atau 0,68 persen ke Rp14.652 per dolar AS pada hari ini, Senin (13/6/2022). Sementara itu, indeks dolar AS terpantau menguat 2,15 persen ke 104,51.

Pekan lalu, Jumat (10/6), mata uang Garuda ditutup menguat 0,09 poin atau 13,5 persen ke Rp14.553 per dolar AS bersama dengan penguatan mayoritas mata uang Asia lain.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebutkan bank sentral AS pekan ini akan mengumumkan kenaikan suku bunga 50 basis poin kedua dari tiga kali berturut-turut, yang telah mendorong lonjakan dolar dalam beberapa bulan terakhir.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri? Simak uraian berikut.

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.651 dan harga jual sebesar Rp14.671 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.10 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.534 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.834 per dolar AS.

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.648 dan Rp14.673 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli pada pukul 09.35 WIB sebesar Rp14.570 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.770 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA dan BRI:

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.534 14.834 E Rate 14.651 14.671 Bank Notes 14.534 14.834

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.570 14.770 E Rate 14.648 14.673

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.41 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.580 dan harga jual sebesar Rp14.610 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.450 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.800 per dolar AS.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.505 dan Rp14.684 untuk e-rate.

Sementara itu, untuk bank notes BNI pada 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.525 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.825 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di Bank Mandiri dan BNI:

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.450 14.800 E Rate 14.580 14.610 Bank Notes 14.450 14.800

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.525 14.825 E Rate 14.505 14.684 Bank Notes 14.525 14.825

