Bank Mayapada Tunjuk Miranda Goeltom Jadi Wakil Komisaris, Ini Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) memutuskan untuk mengangkat Miranda S. Goeltom sebagai wakil komisaris utama.

Dikutip dari laman resmi Bank Mayapada, Miranda S. Goeltom merupakan Mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2004 – 2008. Wanita kelahiran 19 Juni 1949 itu meniti karir sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Mantan Deputi Senior Gubernur BI itu menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari UI dan Magister Ekonomi Politik dari Graduate School of Economics di Boston University, Massachusetts, Amerika Serikat (AS). Masih dalam gelar pendidikannya, Miranda mendapatkan gelar Ph.D di bidang Ekonomi dari Graduate School of Economics di Boston University, Massachusetts, AS.

Selain itu, Miranda juga pernah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur BI saat Boediono maju dalam pencalonan wakil presiden bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 17 Mei 2009 – 25 Juli 2009.

“Pengangkatan Miranda S. Goeltom sebagai wakil komisaris utama perseroan berlaku efektif setelah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dan memperoleh persetujuan dari OJK [Otoritas Jasa Keuangan,” jelas Direktur Utama Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (29/6/2022).

Selain mengangkat Miranda sebagai wakomut, RUPS Bank Mayapada juga memberhentikan Jusak Pranoto sebagai direktur.

Berikut adalah susunan dewan komisaris dan direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk. terbaru sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA

Wakil Komisaris Utama : Prof. DR. Miranda S. Goeltom, S.E., MBA

Komisaris : Ir. Hendra

Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE

Direksi

Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi

Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin

Direktur : Andreas Wiryanto

Direktur : Rudy Mulyono

Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro

