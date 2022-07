Kurs Jual Beli Dolar AS Hari Ini di BCA (BBCA), BRI (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), dan BNI (BBNI)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berpeluang melemah terbatas jelang pengumuman hasil rapat dewan gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) dan potensi rebound dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp14.960 - Rp15.010 per dolar AS.

Sebelumnya pada Senin (18/7/2022), rupiah ditutup menguat 0,10 persen atau 15,5 poin ke Rp14.981 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,45 persen ke 107,58. Bersama dengan rupiah, mata uang dolar Taiwan juga menguat 0,16 persen, won Korea Selatan menguat 0,67 persen, yen Jepang menguat 0,45 persen, dan yuan China menguat 0,19 persen.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada perdagangan Selasa (19/7/2022)?

1. BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada Selasa (19/7/2022) pukul 09.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.986 dan harga jual sebesar Rp15.006 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.844 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.144 per dolar AS.

2. BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.05 WIB masing-masing sebesar Rp14.968 dan Rp14.999 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.899 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.099 per dolar AS.

3. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.14 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.985 dan harga jual sebesar Rp15.005 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes pada pukul 09.22 WIB dengan harga beli sebesar Rp14.750 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.100 per dolar AS.

4. BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.974 dan Rp15.023.

Untuk bank notes BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.805 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.155 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (19/7/2022).

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp TT Counter 14.844 15.144 E Rate 14.986 15.006 Bank Notes 14.844 15.144

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.899 15.099 E Rate 14.968 14.997

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.750 15.100 E Rate 14.985 15.005 Bank Notes 14.750 15.100

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.805 15.155 E Rate 14.974 15.023 Bank Notes 14.805 15.155

