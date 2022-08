Genjot Produktivitas Kinerja, Taspen Tingkatkan Kualitas SDM dengan Transformasi Digital

Bisnis.com, JAKARTA – PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi peserta dengan senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui transformasi digital.

Direktur Utama TASPEN A.N.S. Kosasih mengatakan bahwa Taspen telah berhasil melakukan transformasi digital dalam pengelolaan SDM melalui Human Capital Information System (HCIS) yang berfungsi menunjang dan mengukur produktivitas kinerja SDM secara real, valid, dan reliable.

“HCIS merupakan transformasi digital yang Taspen lakukan agar SDM dapat menjadi aset terbaik bagi perusahaan,” ujarnya, Senin (1/8/2022).

HCIS sendiri memiliki beberapa fitur, antara lain Talent Management System yang menghadirkan data informasi karyawan secara lengkap dan terstruktur, mengelola talentatalenta perusahaan berdasarkan klasifikasi talenta.

Kemudian, Performance Management System yang berfungsi mengelola kinerja karyawan secara real time berdasarkan siklus sistem manajemen mulai dari performance planning, performance review hingga performance evaluation. Serta Multirater yang merupakan bagian dari pengelolaan kinerja yang bertujuan mengukur implementasi AKHLAK pada masing-masing karyawan melalui mekanisme penilaian 360°.

“Selain itu, ada fitur Career Management yang berkaitan dengan proses pengelolaan karir karyawan yang meliputi Employee Career Plan dan Succession Career Plan.” Ujarnya.

Terakhir, terdapat fitur Collaboration & Communication dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone dengan model employee self service untuk memudahkan karyawan dalam mengelola aktivitas secara mobile, membangun suatu grup untuk sharing interest antar karyawan.

Dan berkat rencana strategis SDM tersebut, perusahaan BUMN yang begerak dibidang jaminan sosial itu diganjar tiga penghargaan sekaligus dalam Human Capital on Resilience Award 2022.

Tiga penghargaan itu yakni The Best Excellence in Women Empowerment Strategy, The Best HR Support on Business Transformation, dan The Best CEO Focus on HC atas nama Direktur Utama Taspen A.N.S. Kosasih yang diberikan langsung oleh Maya Yulianti, Ketua Penyelenggara Human Capital on Resilience Award 2022 di Kantor Pusat Taspen, Jakarta (01/08/2022).

Menurutn Kosasih, suatu kebanggan bagi Taspen telah menerima tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Human Capital on Resilience Award 2022 ini. “Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh insan Taspen atas dukungan penuh terhadap transformasi digital dalam pengelolaan SDM melalui Human Capital Information System (HCIS). Saat ini SDM TASPEN memiliki nilai dan daya saing unggul dalam menghadapi tantangan,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi insan Taspen untuk terus semangat dalam mengembangkan diri sehingga dapat berkontribusi terhadap kinerja perseroan.

Ketua Penyelenggara Human Capital on Resilience Award 2022 Maya Yulianti mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor–faktor penentu kesuksesan human capital di era new normal.

“Kami melihat dari sisi strategis perusahaan dalam mengembangkan SDM menuju ketahanan ekonomi bisnis, percepatan transformasi human capital melalui penguatan budaya korporat dan leadership, dan inovasi dalam rangka mendesain ulang SDM di kondisi yang menantang dan penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Menurutnya, penghargaan Human Capital on Resilience Award 2022 ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus penghargaan kepada perusahaan atas komitmen dan implementasi kebijakan, program, maupun strategi human capital yang sistematis dan berdaya guna.

