Asuransi Sinar Mas Bayar Klaim Hole in One Total Rp3,07 Miliar di 2022

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Sinar Mas telah membayarkan 11 klaim hole in one dengan total nilai klaim senilai Rp3,07 miliar pada tahun ini seiring kembali aktifnya kegiatan turnamen golf.

Kali ini pembayaran klaim berupa 1 unit Mitsubishi Xpander Ultimate senilai Rp243 juta kepada Sugiyanto, pemenang hole in one pada event Tournament HB X CUP 2022 The 21th.

“Kami ucapkan selamat kepada Bapak Sugiyanto selaku pemenang Hole in One. Proses menuju pembayaran klaim telah dikoordinasikan dengan baik sampai selesai. Asuransi Sinar Mas terus berkomitmen untuk mempercepat proses pembayaran klaim sejak dokumen dinyatakan lengkap,” ujar Aan Husada, Pimpinan Cabang Asuransi Sinar Mas Magelang melalui siaran pers, Selasa (23/8/2022).

Pembayaran klaim hole in one ini dilakukan dalam waktu 3 hari sejak 2 Agustus 2022 dan proses verifikasi dokumen dinyatakan lengkap.

Seiring dengan telah dilonggarkannya aktivitas masyarakat oleh pemerintah, kegiatan turnamen golf telah mulai diselenggarakan kembali. Untuk turnamen golf yang menyediakan hadiah hole in one, penyelenggara telah meng-cover event-nya dengan asuransi hole in one, seperti dengan produk Simas Hole In One dari Asuransi Sinar Mas.

Simas Hole In One merupakan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada penyelenggara turnamen golf sehubungan dengan kewajibannya untuk memberikan hadiah kepada peserta yang mendapatkan hole in one di Par 3.

Simas Hole In One memiliki keunggulan seperti premi yang kompetitif, besarnya kapasitas yang dimiliki Asuransi Sinar Mas, akseptasi one day service, serta pembayaran klaim yang cepat. Untuk pembayaran klaim hole in one rata-rata dilakukan dalam waktu 2 - 5 hari sejak kejadian.

