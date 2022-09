Fitch Ratings Tingkatkan Peringkat KreditPlus jadi AAA (idn)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch Ratings) telah meningkatkan peringkat nasional jangka panjang PT KB Finansia Multi Finance alias KreditPlus menjadi AAA( idn) dari sebelumnya AA+ (idn), dengan outlook stabil.

"Kenaikan peringkat oleh Fitch Ratings disebabkan oleh peningkatan profil kredit perusahaan induk perusahaan, KB Kookmin Card Co., Ltd., yang memiliki 80 persen saham perusahaan dan perusahaan induk utama, yakni KB Financial Group Inc, sebagai jangkar peringkatnya," tulis Direktur Utama KreditPlus Yap Tjay Hing dalam pemberitahuannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Minggu (18/9/2022).

Dia melanjutkan bahwa kinerja operasi grup yang berbasis di Korea Selatan tersebut, telah menguat dan menjadi lebih selaras dengan Kookmin Bank, bank operasi utama grup tersebut.

Baca Juga : KB Finansia Catat Laba Bersih Rp73 Miliar pada Semester I/2022

Selain itu, peringkat Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 sejumlah Rp1 triliun dengan jangka waktu 1 tahun dan 3 tahun juga telah ditingkatkan menjadi AAA (idn) dari AA+(idn).

Berdasarkan catatan Bisnis, Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 terdiri atas dua seri. Seri A ditawarkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,7 persen per tahun, berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp686,38 miliar. Pembayaran pokok obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi, yaitu 2 Agustus 2023.

Untuk obligasi Seri B memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,4 persen per tahun dengan tenor 3 tahun sejak tanggal emisi. Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp313,61 miliar. Pembayaran pokoknya secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi, yakni 22 Juli 2025.

Baca Juga : Asuransi dan Multifinance Indonesia Seksi bagi Investor Asing

Adapun, peringkat nasional AAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : KreditPlus fitch ratings Kookmin Bank multifinance