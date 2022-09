Jelajah BUMN 2022: Hidup Makin Simple Dengan Livin by Mandiri, Tarik Tunai di ATM Bisa Tanpa Kartu

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memang sangat lihat dalam memanjakan keinginan nasabahnya, yang menginginkan setiap layanannya harus membuat hidup menjadi lebih mudah, sederhana dengan tetap aman.

Salah satu kemudahan yang bisa dirasakan adalah dengan hadirnya super app Livin by Mandiri, yang mampu mengakomodir banyak kebutuhan nasabah terkait transaksi perbankan.

Pasalnya, saat ini cukup dengan aplikasi Livin by Mandiri yang telah terinstal di ponsel nasabah, sudah dapat melakukan tarik tunai tanpa menggunakan kartu di mesin anjungan tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri terdekat. Jadi, jika suatu saat nasabah lupa membawa kartu debit, tetap bisa melakukan tarik tunai cukup dengan ponsel dan aplikasi Livin by Mandiri.

Hal tersebut juga telah dibuktikan secara langsung oleh Tim Jelajah BUMN 2022, yang akan mengambil uang tunai di ATM tanpa kartu, di sela perjalanan jelajah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pun sangat sederhana dan mudah. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Kedua, pilih tarik tunai. Kemudian di sana akan muncul beragam pilihan nominal uang yang bisa dilakukan penarikan, mulai dari Rp100.000, atau bisa juga isi sendiri di dalam kolom yang tersedia sesuai keinginan besarannya.

Ketiga, pilih salah satu nominal yang diinginkan itu, kemudian tekan 'lanjutkan'. Keempat, pastikan jumlah nominal yang ingin ditarik tunai sudah pas kemudian tekan 'buat token' di layar. Kelima, setelah tekan token, maka layar akan meminta nasabah memasukkan nomor PIN aplikasi Livin by Mandiri miliknya sebagai bentuk keamanan.

Setelah itu, muncul kode token penarikan, enam digit angka, yang juga disertai batas waktu berlakunya kode itu untuk dapat digunakan untuk penarikan. Jika batas waktu telah habis, nasabah dapat mengulang proses tersebut dari awal hingga keluar kode token terbaru. Oleh sebab itu, saat Anda ingin menarik uang tunai tanpa kartu, sebaiknya jaraknya juga jangan terlalu jauh dari mesin ATM Mandiri terdekat, agar kode token yang sudah keluar tidak hangus karena kehabisan batas waktu masa berlaku kode tersebut.

Kemudian, jika nasabah telah menemukan lokasi dan masuk ke bilik mesin ATM Bank Mandiri, langkah selanjutnya adalah langsung pencet/ tekan tombol enter atau tombol yang berwarna hijau, yang ada di mesin ATM.

Setelah itu, dilayar akan muncul tampilan beberapa pilihan, seperti LinkAja, I-Saku, Mandiri e-money, dan Livin by Mandiri. Lantas, tekan / pilih aja Livin by Mandiri. Lanjut tekan menu cardless withdrawal. Lalu muncul tampilan untuk memasukan nomor ponsel Anda yang terdaftar di super aplikasi Livin by Mandiri Anda. Jika sudah, pilih correct. Setelah itu muncul tampilan untuk memasukkan kode token 6 digit angka di aplikasi Livin by Mandiri di ponsel Anda, yang tadi sudah diperoleh sebelumnya.

Lantas tinggal pilih correct dan uang akan keluar dari mesin ATM, dan juga struk sebagai bukti transaksi. Semua proses yang dilalui sangat sederhana, tanpa perlu menggunakan kartu ATM. Hal itu tentu sangat bermanfaat bagi nasabah yang seringkali membawa ponsel ke mana saja namun kelupaan membawa kartu ATM.

Sementara itu berdasarkan informasi yang beredar, Livin by Mandiri nantinya juga tidak hanya mendigitalkan proses tarik tunai itu saja, tetapi juga proses transaksi lainnya seperti kartu kredit. Jika kabar itu benar, maka nasabah Bank Mandiri tidak perlu lagi mengeluarkan kartu kredit untuk bertransaksi, cukup memindai kode QR di merchant dan tagihan baru kredit akan otomatis masuk.

Selain itu masih banyak kemudahan lainnya yang ditawarkan Livin by Mandiri, yang belum tentu dimiliki oleh aplikasi mobile banking lain. Melalui cara yang sederhana tersebut, proses transaksi atau aktivitas yang dialami perbankan akan makin mudah dan efisien. Pasalnya, hanya dengan beberapa klik saja, kehidupan nasabah menjadi lebih mudah, dengan tanpa meninggalkan sisi keamanan transaksi yang dilakukan, karena dalam prosesnya tetap menggunakan nomor PIN nasabah.

Jadi, simpan baik-baik nomor PIN Anda dan gantilah secara berkala untuk menjaga keamanannya. Selamat mencoba.

