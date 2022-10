Rupiah Melemah, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/10/2022)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah di hadapan dolar AS pada awal perdagangan Rabu (12/10/2022).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 18 poin atau 0,12 persen ke Rp15.375 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,28 persen ke 113,54.

Bersama rupiah, mata uang dolar Taiwan melemah 0,02 persen, peso Filipina melemah 0,19 persen, yuan China melemah 0,22 persen, dan baht Thailand melemah 0,27 persen.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksikan rupiah dibuka berfluktuatif. Namun, untuk penutupan ia memprediksi rupiah melemah di rentang Rp15.350 sampai Rp15.400.

Ibrahim mengatakan menguatnya nilai dolar AS seiringan dengan kekhawatiran investor terhadap kenaikan suku bunga. Selain itu, eskalasi dalam perang Rusia-Ukraina juga menjadi faktor lainnya. "Sementara imbal hasil Treasury melonjak karena keruntuhan yang mengerikan di pasar obligasi Inggris memantul di sekitar pasar obligasi global," ujar Ibrahim dalam risetnya pada Selasa (11/10/2022)

Berikut kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (12/10/2022)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.374 dan harga jual sebesar Rp15.394 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.35 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.199 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.499 per dolar AS.

Kurs Dolar di BCA Kurs Beli Jual TT Counter 15.199 15.499 E-rate 15.374 15.394 Bank notes 15.199 15.499

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.05 WIB masing-masing sebesar Rp15.371 dan Rp15.390 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.320 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.470 per dolar AS.

Kurs Dolar di BRI Kurs Beli Jual TT Counter 15.320 15.470 E-rate 15.371 15.390

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.340 dan harga jual sebesar Rp15.380 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.350 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.400 per dolar AS.

Kurs Dolar di Bank Mandiri Kurs Beli Jual TT Counter 15.125 15.475 E-rate 15.340 15.380 Bank notes 15.350 15.400

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.368 dan Rp15.388

Untuk bank notes BNI pada 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.560 per dolar AS.

Kurs Dolar di BNI Kurs Beli Jual TT Counter 15.210 15.560 E-rate 15.368 15.388 Bank notes 15.210 15.560

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :