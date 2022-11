Simak Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (2/11) Setelah Kemarin Melemah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika ditutup melemah pada perdagangan kemarin, Senin (31/10/2022). Rupiah melanjutkan pelemahan bersama mayoritas mata uang lain di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan dengan pelemahan sebesar 0,28 persen atau 43,5 poin ke Rp15.597,5 per dolar AS. Sampai pukul 15.10 WIB, indeks dolar AS terpantau menguat 0,33 persen atau naik 0,364 poin ke 110,970.

Di tengah pelemahan rupiah, mayoritas mata uang lain di kawasan Asia terpantau ikut turun. Yuan China memimpin pelemahan sebesar 0,59 persen, kemudian disusul dolar Taiwan turun 0,39 persen, dan yen Jepang turun 0,33 persen.

Sementara itu, mata uang kawasan Asia yang menguat adalah rupee India sebesar 0,05 persen. Ringgit Malaysia melemah tipis 0,08 persen dan won Korea Selatan turun 0,23 persen.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri pada hari ini?

Kurs Dolar di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.644 dan harga jual sebesar Rp15.664 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.38 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.504 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.804 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.504 15.804 E Rate 15.644 15.664 Bank Notes 15.504 15.804

Kurs Dolar AS di BRI Hari Ini

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 08.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.589 dan Rp15.674 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.580 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.780 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.580 15.780 E Rate 15.589 15.674

Kurs Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.40 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.640 dan harga jual sebesar Rp15.660 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, Bank Mandiri sampai dengan pukul 8.52 WIB belum melakukan pembaruan atau update terhadap harga beli dan jual untuk bank notes,

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter - - E Rate 15.640 15.660 Bank Notes - -

Kurs Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 08.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.618 dan Rp15.638 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 08.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.455 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.805 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.455 15.805 E Rate 15.618 15.638 Bank Notes 15.455 15.805

kurs kurs dolar Kurs Rupiah