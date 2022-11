Ramai Pengunjung, Joyland Festival 2022 Bareng BNI Hibur GBK

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran Joyland Festival 2022 Bareng BNI berhasil menghibur pengunjung di akhir pekan minggu pertama November 2022. Festival musik dengan berbagai activity seru berhasil membuat semangat baru bagi para pengunjung dalam menghadapi tren pemulihan ekonomi akhir tahun ini.

Adapun, total 356 pertunjukan di acara tersebut yang dihadiri sekitar 15.000 peserta dari 34 kota di seluruh dunia. Peserta tersebut angkanya meningkat dari tahun 2019 yang hanya 10.000 orang dan tahun ini targetnya bisa mencapai 30.000 orang.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI ikut ambil bagian dalam acara yang digelar tiga hari tersebut. Joyland Festival 2022 juga sempat digelar dua kali di Bali yaitu pada Maret dan Oktober untuk turut memeriahkan Presidensi G20 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. BNI menaruh harapan optimis pada industri kreatif untuk memberikan semangat kebangkitan melalui event-event musik di Indonesia.

BNI juga menghadirkan TapCash edisi Joyland Festival 2022. Kalian bisa beli kartu TapCash seharga Rp 100.000 dengan nominal saldo Rp 65.000 dan bonus kupon tebus murah, misalnya makanan/minuman hanya dibanderol Rp 7.600.

Ada juga makanan dan minuman dengan harga diskon 50%, face painting dan photo booth seharga Rp 1.946. Selain itu, kalian juga bisa melakukan aktivasi BNI mobile banking dan mendapatkan voucher belanja MAP senilai Rp 50.000. Disediakan juga pembukaan tabungan Digital Opening Account dengan hadiah menarik, paper plane toss gratis dan banyak hadiah menarik lainnya.

Beberapa Artis yang tampil di hari pertama antara lain Years & Years, Koil, Project Pop, Afgan, Moonchild, Cornelius, HIVI!, Monita Tahalea, Kiefer, Seringai, The Adams dan Lily Paid (Music Stage), ALI, Reruntuh, Zigi Zaga, dan Salon RNB

Ada pula Shrooms Garden Comedy yang menampilkan Popon Kerok, Arif Alfiansyah, Bonar Manalu, dan Indra Jegel.

Di bagian Cinerillaz Cinema ada film My Clouded Mind, Telur, Jemari yang Menari di Atas Luka-luka, Obrolan, Meja Makan, dan Piring Ketiga, dan Sunyi.

Ada juga White Peacock Workshop Face Painting, Art Journaling, Big Loom Weaving, Endah N Rhesa, Acrylic Painting for Kids and Adults, dan Tarot Reading.

Artis yang tampil di hari kedua antara lain GRRRL GANG, Kunto Aji, Secret Number, JKT 48, Mild High Club, dan Thundercat.

Dari sesi Plainsong Live Stage Music Stage ada Sajama Cut, Sivia, Scaller, Sales, dan Tulus. Ada juga Lily Paid Music Stage yang diisi oleh Crayola Eyes, Batavia Collective, Skandal, dan Perunggu.

Di sesi Shrooms Garden Comedy Rere Rassofyan, Barry Williem, Bintang Bete, dan GE Pamungkas.

Untuk sesi Cinerillaz Cinema ada film seperti Cake Day & Robot Mom, Dini Hari, Datang Bulan, dan A Daughter’s Lullaby

Ada juga White Peacock Workshop Face Painting, Pottery Class, Big Loom Weaving, DIY Colorful Beads Project, Whiteboard Journal Talkshow, Lipcycle Totebag, dan FRALI.

Semetara di hari terkahir, Joyland Stage Main Music Stage diisi oleh Dialog Dini Hari, White Shoes & The Couples Company, Isyana Sarasvati, Phum Viphurit, Prep, dan Tennis

Ada pula Plainsong Live Stage Music Stage seperti Gamaliel, The Panturas, Yura Yunita, Efek Rumah Kaca, RAN, dan Hindia. Di event Lily Paid Music Stage ada The DARE, BAP, Monkey to Millionare, dan Reality Club.

Ada juga Shrooms Garden Comedy yang diisi Patra Gumala, Rio Dumatubun, Yono Bakrie, dan Abdur Arsyad. Untuk Cinerillaz Cinema ada film Dan Pulang, Rasa(h), Bawang Merah Bawang Putih, dan Culas.

Untuk White Peacock Workshop Face Painting, Ria Enes & Susan, Steal The Song, Big Loom Weaving, Origami, Tarot Reading, Whiteboard Journal Talkshow, HARA, dan Menyihir Payung U.F.O.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bni pemulihan ekonomi g20 TapCash