Begini Skema MUFG Tugaskan Krungsri dan Adira Finance (ADMF) Caplok Home Credit

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa keuangan dari Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) menempatkan dua entitasnya yakni PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) bersama Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dari Thailand untuk mengakuisisi Home Credit di Indonesia dan Filipina. Akuisisi ini diharapkan mampu menopang kedua bisnis perusahaan.

President and Chief Executirve Officer Krungsri Seiichiri Akita mengatakan, akuisisi diharapkan dapat meningkatkan daya saing bisnis seiring dengan jaringan Home Credit Indonesia yang mapan bersama dengan pengalman luas Krungsri dalam bisnis pembiayaan konsumen.

“Kami sangat senang untuk mengumumkan penandatanganan perjanjian akuisisi PT. Home Credit Indonesia dan HC Consumer Finance Philippines, Inc. Sinergi kami akan menguntungkan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan lokal di Indonesia dan Filipina,” ujar Seiichiri dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (24/11).

Baca Juga : Home Credit Jual Bisnis di Indonesia dan Filipina, Raup Rp10 Triliun

Seiichiri menegaskan bahwa aksi korproasi tersebut merupakan komitmen Krungsri terhadap strategi ekspansi di Asia Tenggara. Akuisisi sekaligus membuka jalan menuju harapan perusahaan untuk menjadi bank Thailand pilihan yang menghubungkan kebutuhan pelanggan di Asia Tenggara.

Sementara itu, Direktur Utama Adira Finance Dewa Made Sulila menambahkan bhawa transaski tersebut dapat membantu memperkuat franchise Grup MUFG di Indonesia dan membangun sinergi antara Home Credit, Bank Danamon dan Adira Finance.

“Adira Finance akan terus meningkatkan kolaborasi dengan entitas Grup MUFG untuk dapat melayani konsumen dan mitra bisnis kami lebih baik lagi,” ujar dia.

Sebagai informasi, Krungsri akan menjadi pemegang saham mayoritas di PT Home Credit Indonesia dengan jumlah saham 75 persen, sedangkan Adira Finance yang dikendalikan MUFG melalui Bank Danamon (BDMN) akan memegang saham minoritas sekitar 10 persen.

Transaksi tersebut merupakan bagian dari akuisisi MUFG dan MUFG Bank atas seluruh saham Home Credit Consumer Finance Philippines, Inc. (HC Philippines) dan 85,0 persen saham PT Home Credit Indonesia (HC Indonesia).

Khusus untuk saham HC Indonesia, akuisisi ditarget rampung pada 2023. Atas transaksi ini, nilai yang dibayarkan sekitar €200 juta atau setara Rp3,1 triliun. Harga pembelian akhir akan dikenakan penyesuaian satu per satu berdasarkan nilai buka ekuitas pada saat penutupan transaksi.

Transaksi ini tunduk pada persetujuan dari pemegang saham Krungsri, Bank Thailand (BOT), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Philippines Competition Commission (PCC), dan pemberitahuan kepada Japanese Financial Services Agency (JFSA), Securities and Exchange Commission of Philippines, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan badan pengatur terkait lainnya, diharapkan selesai pada semester II/2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :