Pinjaman Mekaar Tembus Rp159 Triliun, Bos PNM Soroti Perjuangan AO

Bisnis.com, JAKARTA - Bos perusahaan pembiayaan mikro pelat merah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyoroti perjuangan para pendamping lapangan atau account officer (AO), seiring pencapaian pihaknya jelang akhir periode 2022.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi ketika menerima penghargaan dalam ajang Award CEO Of The Year, Infobank TOP 100 CEO & The Next Leaders Forum 2022 di Hotel Pullman.

Arief menekankan bahwa penghargaan ini turut menjadi penyemangat pihaknya untuk meneguhkan komitmen terus tumbuh, peduli, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini pun sejalan dengan capaian PNM hingga 22 November 2022 yang berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp159 triliun kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13,3 juta nasabah.

"Semoga dengan diberikan penghargaan ini PNM mampu lebih baik berkontribusi dalam memajukan dan membina ekonomi kerakyatan," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (24/11/2022).

Pasalnya, tugas PNM bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada perempuan pelaku usaha mikro prasejahtera, melainkan juga melakukan pendampingan.

Untuk itu, PNM akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha ultra mikro khususnya perempuan prasejahtera, dan terus berkontribusi dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Inilah alasan Arief juga mengucapkan terima kasih kepada para AO PNM yang turut berjasa membawa jangkauan PNM sampai memiliki 4.213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 422 kabupaten/kota, dan 6.158 kecamatan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kegigihan, dan tidak mudah menyerahnya para AO untuk terus mendampingi nasabah agar terus maju,"

Terakhir, Arief juga mengungkap rasa terima kasih kepada nasabah binaan PNM yang berkeinginan untuk terus maju dengan PNM.

"Terima kasih atas semangatnya untuk terus berusaha memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar, masyarakat dan negara," tambahnya.

