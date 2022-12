Kaleidoskop 2022: Intip 10 Saham Bank Paling Cuan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten perbankan mencatatkan kinerja apik di bursa sepanjang tahun ini. Setidaknya, ada 10 bank yang melaporkan kinerja saham paling moncer pada 2022.

Bahkan pertumbuhan harga saham 10 bank itu di atas pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG). Berdasarkan data dari RTI Business, IHSG tumbuh 3,01 persen sejak awal tahun hingga hari ini (19/12/2022) atau secara year-to-date (ytd). Tercatat, pada perdagangan Senin (19/12/2022), IHSG ditutup di level Rp6.779.

Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengatakan saham-saham perbankan menjadi salah satu yang mendorong IHSG di tahun ini, terutama saham perbankan big four. “Fundamental untuk saham perbankan terutama saham big four perbankan sangat kuat dan kondisi kenaikan suku bunga ini sangat kondusif terhadap sektor perbankan yang bisa memetik manfaat kenaikan net interest margin,” katanya beberapa waktu lalu.

Arjun juga memproyeksi kinerja perbankan pada tahun depan akan terdongkrak seiring dengan sentimen kenaikan suku bunga yang relatif masih tinggi. Bank Indonesia memang telah menaikan suku bunga acuannya secara berturut-turut sejak Agustus 2022 hingga November 2022. Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 16–17 November 2022, suku bunga acuan BI menjadi 5,25 persen.

"Dalam kondisi pasar saat ini yang sedang mengalami tren kenaikan suku bunga secara signifkan, justru bisa memberikan katalis positf terhadap emiten perbankan dengan modal solid sehingga dapat menerima manfaat kenaikan net interest margin," kata Arjun

Sementara itu, berdasarkan data RTI Business, saham bank paling cuan pada tahun ini adalah saham PT Bank Panin Tbk. (PNBN). Harga saham Bank Panin tercatat naik 121,43 persen ytd.

Harga saham PNBN memang mengalami reli pada sejak pertengahan tahun ini. Reli harga saham Bank Panin mulai mencuat sejak muncul kabar akuisisi oleh Sumitomo Mitsui Financial Group dan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG). Sementara MUFG dinilai sebagai kandidat terkuat dalam persaingan menjadi pengendali saham Bank Panin.

Munculnya desas-desus akuisisi Bank Panin oleh MUFG juga mendorong kinerja moncer saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. MUFG diketahui merupakan pemegang saham pengendali BDMN dengan kepemilikan 92,47 persen.

Kinerja saham 10 bank di Indonesia pada 2022:

1. Bank Panin (PNBN)

Harga saham PNBN di perdagangan hari ini memang melemah 1,73 persen ke level Rp1.705. Namun, sejak awal tahun ini atau secara ytd, harga saham PNBN naik 121,43 persen.

Harga saham Bank Panin menyentuh rekor tertinggi tahun ini di level Rp2.780 pada Oktober 2022. Sementara, harga terendah PNBN ada di level Rp740 pada Februari 2022.

2. Bank Mandiri (BMRI)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan peningkatan harga saham hingga 42,35 persen secara ytd. Di penutupan perdagangan hari ini (19/12/2022), harga saham BMRI turun 0,99 persen ke level 10.000.

Harga saham Bank Mandiri menyentuh harga tertinggi di level Rp10.900 pada awal Desember 2022. Kemudian, harga terendah pada Januari 2022 di level Rp7.025.