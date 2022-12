Terungkap! Ini Alasan MUFG Akuisisi Akulaku Rp3,1 Triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) akhirnya mengakuisisi Silvrr Technology Co., Ltd. atau Akulaku senilai US$200 juta atau Rp3,1 triliun.

Menurut MUFG, merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di Indonesia dan negara Asia lainnya.

“Investasi yang dilakukan pada Akulaku akan memberikan kontribusi terhadap fokus MUFG ke depan dalam melakukan pendekan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di Indonesia, serta meningkatkan pertumbuhan mereka dengan cara yang terdiversifikasi,” jelas Manajemen MUFG dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Selasa (27/12/2022).

Manajemen MUFG menyampaikan bahwa Asia merupakan second home market bagi perusahaan, khususnya Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) terbesar di Asia Tenggara dan diharapkan memiliki pertumbuhan yang tinggi di masa depan.

Menurut MUFG, layanan keuangan masih rendah di Indonesia. Sementara itu, layanan keuangan digital yang bertumbuh pesat.

"Kami melihat ini akan menjadi basis pelanggan MUFG di masa depan,” jelas Manajemen.

Investasi di Akulaku diyakini perusahaan akan memperkuat kebutuhan finansial milik MUFG dalam hal online. Sebagaimana diketahui, Akulaku merupakan perusahaan finansial teknologi atau fintech yang menyediakan layanan keuangan digital seperti Buy Now Pay Later dan juga pinjaman tunai.

Ke depannya, MUFG akan terus berkontribusi pada pertumbuhan Asia dengan memanfaatkan digitalisasi untuk memperkuat platfirm perbankan komersial dari bank mitranya di Asia Tenggaha sambil memenuhi kebutuhan keuangan yang berkembang di kawasan tersebut.

Perlu diketahui, sebelumnya pada Februari 2020 MUFG telah membentuk aliasni modal dan bisnis dengan Grab, operator aplikasi super yang berfokus pada transportasi online dan pengiriman makanan di Asia Tenggara. Kemudian, pada November 2022, MUFG juga telah mengakuisisi HC Filipina dan HC Indonesia.

