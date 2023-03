5 Berita Populer: Pembayaran Klaim Tahap III Bumiputera dan Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berita mengenai jadwal pembayaran klaim tahap III AJB Bumiputera 1912 mendapatkan perhatian paling banyak dari pembaca Bisnis.com sepanjang Minggu (19/3/2023).

Diketahui, tahap III pembayaran klaim polis jatuh tempo akan disiapkan pada hari ini, Senin (20/3/2023).

Artikel mengenai alasan pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur juga menjadi berita terpopuler.

Berikut daftar selengkapnya 5 berita terpopuler Bisnis.com sepanjang Minggu (19/3/2023):

1. Catat Jadwalnya! AJB Bumiputera 1912 Siapkan Pembayaran Klaim Tahap III

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merencanakan akan melakukan pembayaran klaim polis tertunda tahap ketiga kepada para pemegang polis dengan skema penurunan nilai manfaat (PNM) mulai besok, tepatnya pada Senin, 20 Maret 2023.

Juru Bicara Rapat Umum Anggota (RUA) d.h Badan Perwakilan Anggota (BPA) RM. Bagus Irawan menyampaikan bahwa AJB Bumiputera 1912 berkomitmen terhadap Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melaksanakan amanat RPK, yaitu menjalankan pembayaran klaim tertunda dengan PNM.

2. Ini 9 Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap sejumlah alasan mengapa pemerintah memilih Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dikutip dari akun resmi Instagram Kementerian PUPR, Minggu (19/3/2023) setidaknya ada 9 faktor utama yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk pindah dari DKI Jakarta ke Kaltim.

3. Diketok Besok, Ini 9 Model Motor Listrik yang Diguyur Subsidi Rp7 juta Pemerintah

Petunjuk dan teknis program subsidi kendaraan listrik pemerintah akan diluncurkan secara resmi pada 20 Maret 2023. Terkait hal ini, baru motor listrik yang dipastikan mendapat relaksasi pembelian sebesar Rp7 juta.

Program subsidi kendaraan listrik ini dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik lebih luas dan memicu industri otomotif baru.

Adapun, program bantuan ini hanya berlaku untuk produk motor listrik yang memiliki kandungan lokal atau TKDN hingga 40 persen.

4. Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini Mandek, Rp1,08 Juta per Gram

Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau stagnan pada hari ini Minggu (19/3/2023). Adapun cetakan emas termurah dihargai Rp594.000.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual Rp1.088.000 pada Minggu (19/3/2023). Harga ini tidak berubah dibanding harga sebelumnya.

5. Catatan Plus Minus Kinerja Saratoga (SRTG), Dividen hingga Laba

Saham perusahaan investasi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) menguat 7,09 persen atau 135 poin ke level Rp2.040 pada akhir perdagangan Jumat (17/3/2023).

Namun, sepanjang sepekan atau 5 hari perdagangan, saham emiten milik Sandiaga Uno ini masih mengalami koreksi 6,85 persen.

Berdasarkan data RTI, price to earning ratio (PER) SRTG sebesar 5,99 kali dengan kapitalisasi pasar Rp27,67 triliun per akhir pekan lalu. Saham SRTG pernah mencapai posisi tertinggi di level Rp2.940 pada 23 September 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News