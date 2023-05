Bank Woori (SDRA) Serap Pinjaman dari SMF Rp750 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menggandeng PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) atau Bank Woori Saudara dalam menyalurkan kredit multiguna senilai Rp250 miliar. Kredit ini ditujukan untuk mendukung percepatan pertumbuhan pembiayaan perumahan. Kucuran kredit ini merupakan tambahan setelah bulan lalu SDRA juga menerima kucuran Rp500 miliar.

“Melalui kerja sama tersebut SMF mengalirkan fasilitas refinancing dengan total nilai Rp750 miliar untuk penyaluran kredit multiguna yang diperuntukan khusus untuk ASN [Aparatur Sipil Negara], pensiunan ASN, maupun PPPK [Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja], serta pegawai BUMN [Badan Usaha Milik Negara] dan BUMD [Badan Usaha Milik Daerah],” kata Heliantopo dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/5/2023).

Heliantopo menjelaskan dengan fasilitas kredit tersebut penerima manfaat dapat memiliki akses pinjaman kredit multiguna di antaranya pembelian rumah baik baru maupun bekas, pembangunan rumah di lahan pribadi, take over non top up, renovasi rumah, pembelian atau pengadaan tanah untuk pembangunan rumah.

Adapun produk tersebut menggunakan mekanisme agunan yang bersumber dari pemotongan gaji atau tunjangan pensiun setiap bulannya dengan minimal jaminan payroll gaji atau tunjangan pensiun atau Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang telah memenuhi kriteria seleksi.

Heliantopo menambahkan bahwa produk kredit multiguna ini merupakan bagian dari upaya SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. “Realisasi penyaluran kredit multiguna untuk perumahan ini sejalan fokus Perseroan yang konsisten dalam mengoptimalkan perluasan mandat dari Pemerintah melalui berbagai langkah strategis,” katanya.

Adapun langkah-langkah strategis tersebut di antaranya dengan pengembangan kegiatan usaha, memperkuat pendanaan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri. Serta menguatkan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder ekosistem perumahan.

Kemudian mendukung peningkatan perekonomian nasional dengan memperkuat sinergi antar BUMN, dan melakukan penguatan di semua lini di internal SMF dengan tetap mengedepankan prinsip GCG.

Sepanjang 2022, SMF telah menyalurkan produk-produk dalam rangka implementasi perluasan mandat dari Pemerintah sebesar Rp2,4 triliun yang terdiri dari Kredit Konstruksi, Kredit Mikro Perumahan, KPR Rumah Usaha, KPR Inden, serta Kredit Multi Guna Perumahan.

Direktur Konsumer M. Tri Budiono Bank Woori Saudara mengungkapkan tingginya minat akan kredit multiguna,merupakan pangsa pasar yang besar saat ini.

“Bank Woori Saudara sebagai salah satu lembaga keuangan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh SMF. Kami berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dapat meningkatkan kemudahan akses dan pelayanan atas kebutuhan untuk ASN & Pensiunan. Semoga kedepanya kerjasama antara BWS dan SMF akan terjalin semakin baik”, katanya.

