Diversifikasi Produk, Adira Finance (ADMF) Tebar Promo Bunga Murah Pinjaman

Bisnis.com, JAKARTA - Guna semakin mendekatkan produk multipurpose loan kepada konsumen eksisting maupun konsumen baru yang memiliki kebutuhan barang/jasa tertentu, perusahaan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) menebar promo bunga murah untuk produk multiguna dan pinjaman dana tunai (multipurpose loan) bertajuk #DiModalin yang digelar sampai 31 Desember 2023.

"Kampanye program #DiModalin untuk memperkuat positioning Adira Finance sebagai penyedia multipurpose loan yang bisa digunakan untuk pelanggan yang memiliki kebutuhan dana konsumtif maupun modal usaha atau modal kerja, dengan menonjolkan proses yang mudah, cepat, dan pengajuan dapat melalui kanal digital," tutur Direktur Utama Adira Finance I Dewa Made Susila dalam wawancara khusus dengan Bisnis baru-baru ini, dikutip Selasa (23/5/2023).

Sebagai informasi, pembiayaan multiguna/jasa artinya fasilitas pencairan dana langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa bersangkutan, bukan kepada konsumen. Sementara itu, fasilitas dana tunai artinya pencairan dana kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan, di mana konsumen wajib menyerahkan bukti penggunaan dana berupa invoice/kuitansi dari pihak ketiga maksimal 3 bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Keduanya bisa digunakan untuk modal usaha, mencicil biaya travel atau wisata, biaya pendidikan atau kursus, training, biaya kesehatan, biaya renovasi rumah, sampai biaya penyelenggaraan acara-acara, seperti pernikahan, sunatan, kelahiran, dan lain-lain.

Kedua fasilitas ini menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, dilengkapi proses pencairan yang cepat, jaringan pembayaran angsuran yang luas, pilihan perlindungan asuransi yang lengkap, sistem penyimpanan BPKB yang aman, serta layanan yang bersahabat di ratusan kantor cabang.

Usia kendaraan yang bisa menjadi jaminan fasilitas ini, antara lain untuk motor maksimal berusia 9 tahun sejak tahun produksi hingga akhir masa kredit, untuk mobil penumpang maksimal berumur 12 tahun sejak tahun produksi hingga akhir masa kredit, sementara untuk mobil niaga (pick up) maksimal berusia 10 tahun sejak tahun produksi hingga akhir masa kredit.

Konsumen Adira Finance akan mendapatkan pencairan dana mulai Rp3 juta untuk jaminan BPKB sepeda motor. Terkini, Adira Finance menawarkan promo terbaru berupa cashback Rp300.000 dan cashback tambahan voucher/saldo dompet digital senilai Rp75.000. Adapun, untuk pencairan dengan jaminan BPKB mobil, bisa mulai dari Rp20 juta. Promo terbarunya berupa cashback Rp1 juta dan cashback tambahan voucher/saldo dompet digital senilai Rp150.000.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan bunga khusus mulai dari 1,66 persen per bulan untuk pencairan dengan jaminan motor, dan 0,66 persen per bulan untuk pencairan dengan jaminan mobil. Terakhir, Adira Finance turut menambah promo #DiModalin untuk memperkuat aplikasi Adiraku. Setiap pengajuan via Adiraku akan mendapatkan cashback Adirapoin senilai 75.000 untuk jaminan motor dan 150.000 untuk jaminan mobil.

