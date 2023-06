Tatang Nurhidayat Terima Penghargaan di Financial Top Leader Awards 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Leadership mempunyai peran penting dalam kemajuan suatu perusahaan. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) sudah membuktikannya. Menjadi pemimpin di era digital dimana perubahan sangat cepat terjadi tentu bukan hal mudah. Berbagai inovasi bisnis dan proses adaptasi harus terus dilakukan para pemimpin bisnis di bidang jasa keuangan,agar bisnisnya tetap eksis dan maju berkembang dalam berbagai kondisi.

Hal ini jugalah yang dirasakan oleh Presiden Direktur Tugu Insurance Tatang Nurhidayat. Sebagai pemimpin perusahaan di bisnis asuransi umum, tentu saja tantangan yang dihadapi tak sedikit. Apalagi ekonomi Indonesia belum benar – benar pulih, usai badai pandemi covid-19 lalu.

Namun Tugu Insurance berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang terus bertumbuh hingga perolehan berbagai apresiasi penghargaan terus diraih oleh Emiten Anak BUMN PT Pertamina Persero ini, yang sekaligus membuktikan adanya kinerja keuangan yang berkelanjutan disertai dukungan inovasi teknologi untuk produk layanan perusahaan.

Berbagai kemajuan yang diraih Tugu Insurance tersebut memang tak lepas dari tangan dingin Tatang Nurhidayat. Tidak mengherankan Presiden Direktur muda ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Best Leader for Sustainability Acceleration Through Diversification of Insurance Products and Services, dengan kategori General Insurance, Total Asset Above 5T, versi Warta Ekonomi.

Menurut Tatang Nurhidayat, apresiasi yang diperolehnya, bukan buah kerja kerasnya sendiri. Tetapi sesungguhnya merupakan buah kerja keras seluruh insan yang ada di Tugu Insurance, yang selalu mendukungnya dalam mewujudkan target kinerja perusahaan beserta dukungan kepercayaan segenap stakeholders.

“Apresiasi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk lebih banyak melakukan inovasi dan diversifikasi pada berbagai produk dan layanan yang selama ini sudah dilakukan perusahaan. Apalagi dengan kemajuan teknologi digital yang semakin cepat dan mau tidak mau, kita harus mampu beradaptasi sehingga memiliki daya saing untuk memanfaatkan berbagai peluang usaha” jelas Tatang.

Penghargaan bertajuk Financial Top Leader Awards 2023 diberikan kepada pemimpin perusahaan di industri keuangan yang telah konsisten melakukan inovasi, adaptasi dan pengembangan bisnis dalam kegiatan perusahaan. Dengan mengangkat tema Management Digital Acceleration dan juga Sustainability Business, Warta Ekonomi memang melihat transformasi akselerasi digital pada industri keuangan merupakan kunci utama dalam membangun bisnis yang berkesinambungan, terutama dalam mempersiapkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News