Kurs Dolar Bank BCA, BNI, Mandiri, dan BRI Hari Ini (18/7/2023)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah atau kurs terhadap dolar Amerika Serikat hari ini, Selasa (18/7/2023) terpantau menguat.

Berdasarkan data Bloomberg dikutip Selasa, (18/7/2023) pukul 09.10 WIB, rupiah dibuka menguat 0,17 persen ke level Rp14.988 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau melemah tipis 0,02 persen ke posisi 99,82 pada pagi ini.

Sebelumnya, pada perdagangan kemarin, (17/7/2023) rupiah ditutup melemah 0,36 persen atau turun 54 poin sehingga parkir di Rp15.013 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar melemah 0,08 persen atau turun 0,07 poin ke 99,52.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BCA, BNI, BRI dan Mandiri pada hari ini, Selasa (18/7/2023)?

BCA

Pada pembaruan pukul 09.12 WIB, Bank BCA menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp14.982 dan harga jual Rp15.005 berdasarkan special rate.

Sementara secara TT Counter, harga beli dolar AS Rp14.825 dengan harga jual Rp15.125.

Disamping itu, secara Bank Notes harga beli dolar sebesar Rp14.825 dengan harga jual Rp15.125.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.985 15.005 TT Counter 14.825 15.125 Bank Notes 14.825 15.125

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.20 WIB dengan harga beli Rp14.977 dan harga jual Rp15.977.

Secara TT Counter, harga beli Rp14.825 dan harga jual Rp15.175. dan Bank Notes dengan harga beli Rp14.825 dan harga jual Rp15.175.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 14.977 15.977 TT Counter 14.825 15.175 Bank Notes 14.825 15.175

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News