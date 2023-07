Kurs Dolar BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Kamis (20/7/2023) saat Rupiah Menguat

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah dibuka menguat di hadapan dolar AS bersamaan dengan indeks yang melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (20/7/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah dibuka menguat 0,03 persen atau 5 poin ke level 14.992 per dolar AS. Sementara itu indeks dolar terpantau melemah 0,23 persen ke level 99,76.

Adapun beberapa mata uang asing dibuka bervariasi, yen Jepang menguat 0,30 persen, dolar Singapura menguat 0,24 persen, won Korea menguat 0,20 persen, peso Filipina menguat 0,11 persen, yuan China naik 0,57 persen dan bath Thailand terbang 0,62 persen.

Sementara itu mata uang yang berhasil melemah adalah ringgit Malaysia melemah 0,17 persen, rupee India melemah 0,08 persen, dan dolar Hong Kong melemah 0,02 persen. Sebelumnya mata uang rupiah ditutup menguat pke level Rp14.997 per dolar AS.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksikan mata uang hari ini akan ditutup menguat di rentang Rp14.950 hingga Rp15.050 per dolar AS.

Gerak rupiah hari ini dipengaruhi oleh katalis utang luar negeri (ULN) Indonesia. Bank Indonesia (BI) melaporkan ULN Indonesia pada Mei 2023 turun US$4,7 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2023 tercatat US$398,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir April 2023 sebesar US$403,0 miliar.

ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,7 persen yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen yoy.

Di sisi lain Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sekali lagi ketika bertemu minggu depan, tetapi pasar fokus pada akhir siklus pengetatan FOMC setelah harga konsumen AS mencatat kenaikan tahunan terkecil mereka dalam lebih dari dua tahun minggu lalu.

Pasar sekarang menunggu rilis data penjualan ritel dan produksi industri AS, yang akan dirilis hari ini, untuk petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi terbesar dunia, dan potensi jalur suku bunga.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (20/7/2023)?

Kurs BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.04 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.987 dan harga jual sebesar Rp15.007 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.842 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.142 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.842 15.142

E Rate 14.987 15.007

Bank Notes 14.842 15.142

Kurs BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.50 WIB masing-masing sebesar Rp14.986 dan Rp15.007 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.875 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.125 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.875 15.125

E Rate 14.986 15.007

