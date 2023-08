Prudential Raih Best Award For Disaster Management Element BISRA 2023

Prudential Indonesia memenangkan penghargaan Best Award For Disaster Management Element di ajang BISRA 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance Indonesia atau Prudential Indonesia berhasil memenangkan penghargaan Best Award For Disaster Management Element dalam Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2023.

Penghargaan tersebut dimenangkan Prudential atas program CSR yang dijalankan, beberapa di antaranya menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur dan program desa maju Prudential.

Director Chief HR Officer, Community Investment, Risk & Compliance Prudential Indonesia, Indrijati Rahayoe, mengatakan pihaknya akan semakin fokus dalam pengembangan program CSR ke depannya, termasuk dalam kategori program Health & Safety.

"Terima kasih kepada jajaran bisnis indoensiaa tas kepercayannya pada prudential, dan para dewan juri atas apresiasinya. Awards ini adalah kontribusi dan dedikasi dari seluruh karyawan, nasabah, dan business partner," kata Indrijati dalam pidato kemenangannya di BISRA 2023, Selasa (15/8/2023).

Adapun, penyaluran bantuan kepada korban gempa Cianjur dilakukan secara kerja sama antara Prudential indonesia, Prudential Syariah, Prudence Foundation & Prudential Volunteers dengan Posko Jenggala.

Untuk diketahui, Prudential memiliki program CSR bertajuk 'Prudential Community Investment' yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Adapun, fokus area dari program CSR ini yaitu community empowerment & community well-being.

Strategis pilar yang diimplementasi yaitu edukasi dan kesehatan serta keamanan. Di luar bantuan gempa bumi, beberapa program yang ditawarkan yakni financial literacy for adults: women & sharia communities, financial literacy for youth, insurance literacy, financial literacy for kids, early childhood development, healthy life supports, safe steps, disaster relief donation, dan desa maju prudential.

Khsuus untuk program Desa Maju Prudential mencakup pembangunan rumah, pembangunan sumber daya air bersih, renovasi sekolah, pelatihan literasi keuangan, juga pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat di Mauk.

Sejak tahun 2019-2024 program Desa Maju Prudential memberi manfaat untuk lebih dari 20.000 orang. Secara keseluruhan, sejak 2003, Prudential Indonesia telah berkontribusi menyehatkan dan menyejahterakan lebih dari 52 juta masyarakat Indonesia melalui program-program tanggung jawab sosial/community investment.

