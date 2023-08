BI Beberkan Tiga Alasan Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 Sulit Dipalsukan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim memastikan uang rupiah tahun emisi 2022 lebih sulit dipalsukan karena menerapkan tingkat keamanan yang lebih tinggi.

Marlison mengatakan, hingga saat ini juga belum ditemukan uang rupiah palsu yang menyerupai uang kertas tahun emisi 2022.

“Teman-teman yang punya uang coba fotocopy, uang kertas dengan warna segala macam itu ada teknologi yang terkini, yang kalau di-fotocopy keluarnya tuh pasti warna hitam, karena di dalamnya kita terapkan sebuah teknologi yang tersembunyi yang kalau di fotocopy warna apapun dia tidak akan keluar warnanya,” jelas Marlison kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Marlison menjelaskan, uang rupiah tahun emisi 2022 memiliki tiga tingkatan keamanan. Pertama, mengenal rupiah dari sisi kasat mata. Menurutnya, uang palsu akan langsung atau dapat dengan mudah diidentifikasi jika diterawang.

Kedua, dari sisi cash holder, seperti bank dan kasir, uang palsu bisa segera diidentifikasi melalui penggunaan sinar ultraviolet.

“Ada lagi yang tertinggi, yang tahu cuma BI. Di level pertama saja untuk diraba dan dilihat, sangat mudah membedakan mana uang asli dan mana uang palsu, belum level-level yang lain,” katanya.

Marlison mengatakan, uang rupiah tahun emisi 2022 juga sulit dipalsukan karena pemasok dari bahan uang tersebut terbatas dan bahannya memang tidak untuk diperjualbelikan.

“Jadi tidak akan bisa dilakukan pemalusan. Temuan pemalsuan yang lembar-lembar sebelumnya itu rata-rata sangat konvensional dengan menggunakan laser printer dengan kertas biasa, pastilah kalau dipegang pasti licin. Kalau uang kertas asli sudah lusuh, dipegang masih kasar,” jelasnya.

Adapun, uang rupiah tahun emisi 2022, yang terdiri dari pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp 5.000, Rp2.000, dan Rp1.000, mendapatkan penghargaan sebagai uang kertas terbaik di dunia.

Penghargaan diberikan International Association of Currency Affairs (IACA), yaitu sebagai best new banknote series pada Currency Award ke-17 tahun 2023.

Unsur penilaian pemenang tersebut ditentukan melalui kriteria, diantaranya inovasi dan keunikan fitur keamanan, integrasi unsur sejarah dengan konten lokal yang berkaitan dengan negara penerbit, efektivitas dari integrasi fitur keamanan, dan estetika tampilan, serta desain uang kertas.

