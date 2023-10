Lampaui Industri, Kredit Bank Mandiri (BMRI) Tumbuh 12,34 Persen per Agustus 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat hingga akhir Agustus 2023 pertumbuhan kredit secara bank only mencapai Rp996,86 triliun atau tumbuh 12,34 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri 8,9 persen yoy pada periode yang sama.

“[Kami] akan terus mempertajam sinergi anak perusahaan untuk menciptakan ekosistem bisnis Mandiri Group yang terintegrasi.” ucapnya dalam keterangan resmi, Senin (2/10/2023).

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan sebagai bank dengan kekuatan inti pada bisnis wholesale, Bank Mandiri akan fokus mengintensifkan pertumbuhan bisnis value chain berbasis ekosistem nasabah.

Tak lupa, potensi kewilayahan dan sinergi perusahaan anak akan menjadi competitive advantage untuk menghadirkan layanan yang terbaik dan termodern, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang konsisten dan berkelanjutan.

Adapun, pertumbuhan kredit tersebut juga selaras dengan laju dana pihak ketiga (DPK) per Agustus 2023 yang mencapai Rp1.137,92 triliun secara bank only, tumbuh 9,76 persen yoy.

Pencapaian ini didorong oleh peningkatan dana murah secara bank only yang mencapai 14,44 persen YoY dengan komposisi dana murah atau current account and saving account (CASA) mencapai 78,49 persen, tertinggi sejak Bank Mandiri didirikan.

“Pencapaiaan ini menunjukkan hasil dari komitmen Bank Mandiri untuk terus memperluas layanan kepada masyarakat dan nasabah. Hal ini juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mandiri yang semakin membaik dari waktu ke waktu,” imbuh Darmawan.

Baginya, pertumbuhan dana murah Bank Mandiri juga tak lepas dari hadirnya dua layanan digital Bank Mandiri, yaitu super app Livin’ by Mandiri yang menghadirkan solusi berbagai transaksi dan gaya hidup nasabah serta super platform Kopra by Mandiri yang menyediakan solusi bisnis dari hulu ke hilir.

Sebagai perusahaan publik yang mengedepankan kebutuhan nasabah, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terdepan, menghadirkan kinerja yang terbaik, dan memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat,” pungkasnya.

Terakhir, Darmawan menyebut dalam perayaan HUT ke-25 ini, Bank Mandiri ingin menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan prima kepada nasabah dengan mengusung campaign The First Banking Application to Rise Into the Space yang bermakna, mengoptimalkan layanan perbankan berbasis digital secara menyeluruh.

“Hal ini dilakukan nasabah agar dapat diakses secara mudah dan cepat, oleh siapapun, kapanpun dan di manapun, bahkan di belahan dunia lain," tutupnya.

