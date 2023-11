Simak Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI saat Rupiah Dibuka Perkasa

Rupiah dibuka menguat 151 poin atau 0,96% menuju level Rp15.576,50 per dolar AS pada Senin (6/11/2023). Bagaimana kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI?

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Senin (6/11/2023).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 151 poin atau 0,96% menuju level Rp15.576,50 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat tipis 0,07% ke 105,09. Penguatan rupiah merupakan salah satu yang paling perkasa di Asia pagi ini.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Won Korea, semisal, menguat 1,23%, yuan China melemah 0,09%, dan yen Jepang turun 0,08%. Adapun ringgit Malaysia menguat 0,98%, baht Thailand naik 0,33%, dan peso Filipina naik 0,46%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan menguatnya rupiah didorong oleh sentimen positif saat The Fed mempertahankan suku bunga tetap stabil, dan menawarkan sinyal yang sedikit dovish mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut.

“Hal tersebut memicu meningkatnya spekulasi bahwa bank sentral telah selesai menaikkan suku bunganya untuk tahun ini, dan akan mulai menurunkan suku bunga mulai pertengahan tahun 2024,” ujarnya.

Ibrahim memperkirakan pada hari ini (6/11/2023) mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi berpotensi ditutup menguat di rentang Rp15.680 hingga Rp15.750 per dolar AS.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (6/11/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.45 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.558 dan harga jual sebesar Rp15.578 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.07 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.465 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.765 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.465 15.765

E Rate 15.558 15.578

Bank Notes 15.465 15.765

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp15.555 dan Rp15.575 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.660 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.510 15.660

E Rate 15.555 15.575

