Lini Ritel Diakuisisi UOB, Citibank Indonesia Tetap Lanjutkan Bisnis di RI

Bisnis.com, JAKARTA -- Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) melakukan refocusing bisnis, di mana pihaknya akan fokus dalam bisnis Institutional Banking, usai menjual sebagian lini bisnis, yakni consumer banking kepada Bank UOB Indonesia.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan ke depannya, Citibank Indonesia akan mengembangkan lini bisnis, seperti investment banking, corporate banking, commercial banking, transaction banking, market & treasury, custody hingga security services.

“Jadi akan ada dua tiga produk baru. Kami juga meluncurkan beberapa produk baru untuk global transaction banking dalam memfasilitas multinasional bisnis kami yang beroperasi di seluruh dunia, sehingga global company bisa terconnect dan menjadi real time di tahun 2024,” ujarnya pada awak media, Senin (13/11/2023).

Adapun, kata Batara, pengalihan bisnis Consumer Banking termasuk kartu kredit dan wealth management kepada UOB sendiri merupakan strategi bisnis global. Di mana, untuk segmen consumer banking hanya akan difokuskan di home country, yaitu Amerika.

“Di luar home country itu fokusnya bakal institutional banking. Sehingga di luar Amerika hampir 100% berjalan di bisnis institutional bisnis, kecuali Singapura, Hong Kong dan Dubai, karena mereka sebagai hub dari private banking ya,” terangnya.

Sebelumnya Head of Banking, Capital Markets and Advisory Citi Indonesia Anthonius Sehonamin juga menyebut pihaknya akan fokus ke bisnis corporate banking dan tidak akan menyalurkan credit consumer langsung secara ritel.

"Jadi memang dikasih ke korporasi, tapi end used-nya menuju customer. Memang strategi dari Citi nanti hanya korporasi saja wholesale banking. Bukan berarti kami tidak berkomitmen ke ujungnya customer, cuma kita harus lewat para klien kami [korporasi]," katanya pada Bisnis di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Dia pun mencontohkan, bagaimana Citi Indonesia tetap telah terlibat dalam berbagai pendanaan korporasi, misalnya pada Mei 2022, ketika dirinya ikut berkontribusi dalam pendanaan sebesar Rp 1,4 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN).

Tak hanya itu, perusahaan juga sempat mengucurkan Rp150 miliar ke PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) untuk mendukung pengusaha mikro di Indonesia pada Maret 2023.

“Karena at the end of the day, misal PNM yang telah kami fasilitasi Rp150 miliar itu kan, pada akhirnya disalurkan lagi ke micro segment atau wanita. Nah, ini yang mau kita coba bilang bahwa kami tidak melupakan consumer-nya cuma kita harus lewat klien [korporasi],” ucapnya pada Bisnis.Sebagai informasi, pengalihan atas bisnis consumer banking Citibank N.A. Indonesia (Citi Indonesia) kepada PT Bank UOB Indonesia bakal berlaku efektif pada Sabtu, 18 November 2023.

Hal ini disampaikan CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, di mana nasabah ritel Citi Indonesia akan resmi menjadi nasabah UOB Indonesia, usai pihaknya menandatangani perjanjian Jual dan Beli Aset dan Liabilitas bisnis consumer banking dengan UOB.

“Hingga proses pengalihan usai, kami tetap berkomitmen untuk melayani dan mendukung nasabah kami," ujarnya dalam paparan kinerja pada kuartal III/2023, Senin (13/11/2023).

Batara menuturkan transaksi penjualan ini mencakup bisnis consumer banking termasuk kartu kredit dan wealth management. Namun tidak termasuk bisnis institutional banking, di mana Citi akan tetap berkomitmen dan fokus untuk melayani para klien institusional baik secara lokal, regional, maupun global.

Dalam pengumuman di situs resmi, layanan Citibank akan akan mengalami perubahan secara bertahap mulai 17 November 2023 hingga 19 November 2023.

Sehingga, nasabah disarankan untuk melakukan kebutuhan transaksi keuangan yang diperlukan sebelum 17 November 2023.

