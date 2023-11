Capres Anies Sebut Kredit Rumah Sulit? Ini Cara Cepat Ajukan KPR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Membeli rumah dengan sistem pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama mayoritas anak muda di Indonesia.

Akan tetapi, ini juga menjadi satu sorotan. Kala, Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengatakan bahwa sejumlah permasalahan anak muda, selain sulitnya mencari kerja, kredit rumah juga menjadi tantangan. Lalu bagaimana sebenarnya?

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu sendiri mengungkapkan memang saat ini banyak milenial yang tertarik pada rumah dengan harga di bawah Rp500 juta, dan sekitar 90% pembeli milenial lebih memilih opsi tersebut.

“Demand-nya juga tinggi dan 90% millenial. So the most is millennial,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Financial Planner Andy Nugroho mengatakan baik itu untuk anak muda ataupun orang - orang yang membeli rumah pertamanya, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum mengajukan KPR.

Salah satunya, dengan menyiapkan dana sekitar 20% dari harga rumah sebagai DP, biaya pengikatan dan jual beli, dan pembayaran pertamanya.

Tak hanya itu, pastikan seorang calon kreditur tidak memiliki tunggakan kredit apapun seperti kartu kredit, pinjol, ataupun paylater agar pengajuan KPR bisa disetujui.

"Batas max total kredit yg bisa disetujui oleh SLIK OJK adalah 30% dari penghasilan," ujarnya pada Bisnis, Minggu (26/11/2023).

Namun, meskipun sudah banyak jalan untuk mempermudah proses pengajuannya, akan tetapi terkadang proses administrasi KPR masih banyak dianggap rumit dan memakan waktu lama.

Padahal, secara umum persyaratan dan ketentuan yang diperlakukan oleh bank untuk nasabah yang akan mengambil KPR relatif sama. Baik dari sisi administrasi maupun dari sisi penentuan kreditnya.

Dilansir dari situs OJK, berikut sejumlah hal yang harus dilampirkan untuk persyaratan KPR

1.KTP suami dan atau istri (bila sudah menikah)

2. Kartu Keluarga

3. Keterangan penghasilan atau slip gaji

4. Laporan keuangan (untuk wiraswasta)

5. NPWP Pribadi (untuk kredit di atas Rp100 juta)

6. SPT PPh Pribadi (untuk kredit di atas Rp50 juta)

7. Salinan sertifikat induk dan atau pecahan (bila membelinya dari developer)

8. Salinan sertifikat (bila jual beli perorangan)

9. Salinan IMB

10. Biaya Proses KPR

Pada umumnya fasilitas KPR pemohon akan dikenakan beberapa biaya, diantaranya: biaya appraisal, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit.

Metode Perhitungan Bunga KPR

Secara umum dikenal 3 metode perhitungan bunga yaitu, flat, efektif dan anuitas tahunan dan bulanan

Dalam prakteknya metode suku bunga yang digunakan adalah suku bunga efektif atau anuitas.Apabila persyaratan tersebut sudah terpenuhi, berikut tahapan yang harus dilakukan untuk mengajukan KPR. 1. Pilih properti yang akan dibeli

Bila seorang individu ingin membeli properti dari pengembang, carilah informasi bank yang telah bekerja sama dengan pengembang agar prosesnya lebih mudah dan cepat.

2. Persiapkan persyaratan pengajuan KPRPastikan sudah memenuhi syarat umum pengajuan yang telah dibahas pada poin sebelumnya.

3. Cari informasi biaya KPR dan biaya jual-beli properti

Untuk membeli properti dengan KPR tidak hanya memperhitungkan down payment (DP) atau uang muka, tetapi juga ada komponen biaya lainnya seperti biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya pengikatan agunan, biaya pajak dan balik nama terkait jual beli properti yang Sobat Sikapi lakukan. Untuk pembelian dari perorangan, beberapa bank juga mengenakan biaya penilaian agunan.

Bank Permudah Pengajuan KPR

Sementara itu, sejumlah perbankan kini ramai-ramai mempermudah akses calon nasabah untuk mengoptimalkan kanal digital dalam rangka mempermudah akses produk KPR bagi masyarakat.

Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan sendiri menggunakan platform BNI DigiGriya.

"Lewat platform ini, nasabah dapat dengan mudah melakukan pencarian properti di wilayah mana pun dan kapan pun," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11/2023)

