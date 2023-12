Bank Sampoerna Pacu Simpanan dan Kredit lewat Program Khusus Wanita

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) merilis program yang khusus para wanita pada akhir 2023. Program ini diharapkan mampu mendongkrak capaian dana pihak ketiga dan total pinjaman yang disalurkan.

Menggunakan jargon All For #HER, program yang diluncurkan pada 22 Desember 2023 ini merupakan program tabungan dengan nama #HerSavings dengan hadiah menarik dan program pinjaman untuk modal kerja atau kebutuhan finansial lainnya yang diberi nama #HerCashSolution.

Lending & Fintech Product & Partnership Head Bank Sampoerna Oktavia Laksmi Wardani mengatakan bahwa #HerSavings merupakan program khusus untuk nasabah wanita dengan skema hadiah tertentu.

Nasabah akan melakukan penempatan fresh fund pada rekening Sampoerna Mobile Saving (SMS) dan hadiah langsung diterima di awal.

“Nasabah tetap mendapatkan bunga Sampoerna Mobile Saving yang kompetitif. Yang paling penting adalah nasabah tetap berkesempatan mengikuti undian bulanan dan undian grand prize, di mana periode bulan pertama saat nasabah melakukan penempatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/12/2023).

Pada kesempatan yang sama, ESME Lending Center Head Bank Sampoerna Hendra Setiawan menjelaskan bahwa program #HerCashSolution adalah pinjaman khusus untuk wanita dan akan mendapatkan benefit menarik berupa saldo Sampoerna Mobile Saving atau bahkan voucher.

Lebih lanjut, HER Cash Solution memiliki 2 (dua) produk. Pertama, For Her Business dengan pinjaman rekening koran mulai dari Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar.

Lalu, kedua, KMG All For HER eksklusif untuk karyawati Perusahaan Mitra dengan skema potong gaji dengan berkesempatan memperoleh pinjaman mulai dari Rp5 juta sampai dengan Rp100 juta dengan jangka waktu hingga 3 tahun serta membuka peluang kerja sama dengan calon mitra perihal KMG All For HER.

Adapun, peluncuran kedua program tersebut diharapkan mampu mendongkrak perolehan dana pihak ketiga Bank Sampoerna dan total pinjaman yang disalurkan.

Hendra juga menyebut, dengan program ini pihaknya optimistis akan dapat terus konsisten menyokong kebutuhan pendanaan pelaku UMKM wanita dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pada gilirannya kinerja keuangan akan merefleksi kontribusi Bank Sampoerna,” lanjut Hendra melengkapi,” ujarnya.

Seperti diketahui, hingga kuartal III 2023, dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Sampoerna meningkat Rp2,7 triliun atau sebesar 28,4% menjadi sebesar Rp12,4 triliun.

Persentase peningkatan ini juga melampaui peningkatan DPK keseluruhan industri perbankan yang berada pada tingkatan 8,4% selama periode yang sama.

Sementara, penyaluran kredit pada kuartal III/2023 lalu juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,1% dibandingkan total kredit pada satu tahun sebelumnya atau menjadi sebesar Rp11,3 triliun.

Sekitar 60% dari pinjaman atau sebesar Rp6,8 triliun, secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh UMKM untuk dapat mendukung usaha mereka.

Peningkatan kredit Bank Sampoerna selama satu tahun hingga akhir September 2023 melampaui peningkatan kredit industri perbankan secara keseluruhan yang pada periode yang sama tercatat sebesar 8,7%.

