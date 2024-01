Kurs Dolar BCA, BRI, Mandiri, & BNI Hari Ini (2/1) saat Rupiah Melemah di Awal Tahun

Mengutip data Bloomberg pukul 09.12 WIB, rupiah melemah 45,5 poin atau 0,3% menuju level Rp15.444 per dolar AS.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (2/1/2024) seiring sentimen penurunan suku bunga oleh The Fed tahun ini.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.12 WIB, rupiah melemah 45,5 poin atau 0,3% menuju level Rp15.444 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama menguat 0,09% ke posisi 101,427

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka melemah. Yen Jepang melemah 0,38%, dolar Singapura melemah 0,1%, diikuti oleh dolar Taiwan yang melemah 0,49%.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Hari Ini saat Trading Perdana 2024

Tak hanya itu, won Korea juga melemah 0,71%, peso Filipina melemah 0,22%, rupee India juga melemah 0,03%, lalu yuan China melemah 0,27% dan ringgit Malaysia melemah 0,11%.

Adapun, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi untuk awal perdagangan perdana 2024 mata uang rupiah berpotensi fluktuatif namun bisa ditutup menguat di rentang Rp15.350- Rp15.420 per dolar AS.

Menurutnya rupiah menguat menyambut Indonesia yang bakal menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024. Jika Pilpres diselenggarakan hanya satu putaran hasilnya akan lebih baik bagi investasi.

“Saat ini investor terutama investor sektor riil wait and see, dan menunggu siapa presiden yang bakal terpilih dan menunggu kebijakan apa yang bakal dikeluarkan,” kata Ibrahim dalam risetnya, Selasa (2/1/2024).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (2/1/2024)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.457 dan harga jual sebesar Rp15.477 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes dan TT Counter BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.260 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.560 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp15.384 dan Rp15.484 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.272 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.522 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News