Rupiah Loyo, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Hari Ini (4/1)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (4/1/2024) setelah rilis risalah pertemuan Federal Reserve.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.26 WIB, rupiah melemah 60,5 poin atau 0,39% menuju level Rp15.541 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama ikut melemah 0,01 poin ke posisi 102,499.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka melemah. Yen Jepang melemah 0,1%, lalu dolar Hong Kong melemah 0,01%, diikuti oleh dolar Singapura yang turun 0,06%

Kemudian, dolar Taiwan melemah 0,28%, won Korea melemah 0,42%, peso Filiphina melemah 0,21%, yuan China turun 0,11%, serta ringgit Malaysia dan baht Thailand masing-masing turun 0,19% dan 0,06%.

Sebaliknya, hanya rupee India yang menguat menjadi 0,04%. Risalah pertemuan Federal Reserve untuk 12-13 Desember 2023 yang dirilis pada Rabu menunjukkan para pejabat yakin inflasi telah terkendali dan khawatir akan dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan moneter yang terlalu membatasi perekonomian.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan meskipun The Fed memberi isyarat pada bulan Desember bahwa mereka akan mulai memangkas suku bunga pada tahun 2024, namun mereka hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai waktu tindakan tersebut.

“Pejabat Fed juga memperingatkan setelah pertemuan tersebut bahwa pertaruhan penurunan suku bunga lebih awal tidak berdasar, mengingat inflasi dan pasar tenaga kerja masih berjalan relatif panas,” kata Ibrahim dalam riset harian, dikutip Kamis (4/1/2024).

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (4/1/2024)?

1. Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.532 dan harga jual sebesar Rp15.552 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes dan TT Counter BCA pada pukul 08.02 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.405 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.705 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp15.484 dan Rp15.570 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.370 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.620 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.23 WIB menetapkan posisi harga beli masih sebesar Rp15.530 dan harga jual sebesar Rp15.555 berdasarkan e-rate.

Sedangkan, bank notes Bank Mandiri masih belum berubah dari hari kemarin, di mana harga beli sebesar Rp15.275 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.625 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp15.531 dan Rp15.551.

Untuk bank notes dan TT Counter BNI pada 09.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.300 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.650 per dolar AS.

