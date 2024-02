Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri & BNI Usai Hasil Quick Count Pilpres Menangkan Prabowo-Gibran (15/2)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini Kamis (15/2/2024) seiring dengan hasil quick count Pilpres 2024 dan Pemilu 2024.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.27 WIB, rupiah menguat 0,34% atau 52,5 poin menuju level Rp15.551 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekelompok mata uang utama justru melemah 0,05% ke posisi 104,675.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas dibuka beragam. Yen Jepang misalnya yang yang menguat 0,23%, lalu dolar Singapura juga mengalami penguatan 0,04%, sedangkan dolar Hong Kong mengalami pelemahan 0,01%.

Lalu, dolar Taiwan melemah 0,09%. Akan tetapi nilai tukar won Korea menguat 0,11%, peso Filipina naik 0,15%, penguatan itu kemudian diikuti pelemahan rypee India sebesar 0,02%

Nilai tukar yuan China hari ini juga mengaut 0,04% dan ringgit Malaysia naik 0,05%. Sebaliknya, baht Thailand melemah 0,18%

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan Survei Ekspektasi Konsumen bulan Januari, yang dirilis Federal Reserve Bank of New York, menunjukkan inflasi satu dan lima tahun dari sekarang tidak berubah pada angka masing-masing 3% dan 2,5%.

Sementara itu, proyeksi kenaikan inflasi tiga tahun dari sekarang turun menjadi 2,4%, dari sebelumnya sebesar 2,6% pada Desember. Angka ini menjadi yang terendah sejak Maret 2020.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (15/2/2024)?

1. Kurs Dolar di BCA hari ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.582 dan harga jual sebesar Rp15.725 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes dan TT Counter BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.425 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.945 per dolar AS.

2. Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.56 WIB masing-masing sebesar Rp15.580 dan Rp15.670 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.495 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.745 per dolar AS.

3. Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.11 WIB sendiri masih belum memperbarui harga beli dan harga jual baik itu e-rate maupun TT Counter. Berdasarkan, Selasa (13/2/2024) BMRI masih menetapkan posisi harga beli sebesar Rp15.588 dan harga jual sebesar Rp15.608 berdasarkan e-rate.

Sedangkan, Bank Mandiri menetapkan TT Counter dengan harga beli sebesar Rp15.250 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.600 per dolar AS.

4. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.581 dan Rp15.601

Untuk bank notes dan TT Counter BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.375 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.725 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News