Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat Luncurkan Asuransi Haji Plus

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sun Life Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkenalkan produk asuransi inovatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang melakukan perjalanan spiritual Haji Plus.

‘Asuransi Salam Hijrah Arafah USD’ merupakan asuransi unit link syariah terbaru yang memberikan perlindungan komprehensif dan manfaat finansial untuk memastikan pengalaman Haji Plus yang bebas dari kekhawatiran. Produk ini merupakan produk asuransi unit link syariah pertama sebagai solusi perencanaan Haji Plus di Indonesia yang berbasis mata uang Dolar AS.

Dengan populasi sekitar 231 juta umat muslim atau 86,7% dari seluruh penduduknya, Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, menyumbang sekitar 13% dari jumlah total muslim di dunia. Di tengah komunitas muslim yang begitu besar ini, biaya perjalanan ibadah ke tanah suci menjadi perhatian penting yang memerlukan perencanaan finansial yang matang.

Haji Khusus, yang juga dikenal sebagai ONH Plus atau Haji Plus, adalah bentuk ibadah haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melalui travel Haji Plus yang dioperasikan secara swasta dan diawasi oleh Kementerian Agama. Tren biaya Haji Plus dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kenaikan biaya Haji Plus adalah fluktuasi kurs Dolar AS terhadap Rupiah, yang dapat berdampak pada biaya perjalanan dan perencanaan finansial para calon jemaah Haji Plus.

Asuransi Salam Hijrah Arafah USD mencerminkan dedikasi Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat dalam menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah bagi para nasabah. Dengan menawarkan produk asuransi unit link yang unik dalam mata uang Dolar AS, Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi nasabah dalam mempersiapkan Haji Plus berupa ketenangan dan keamanan keuangan.

Lebih jauh, salah satu poin penjualan unik dari produk asuransi ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesiapan perencanaan Haji Plus dari kinerja dana investasi yang terbentuk.

Asuransi Salam Hijrah Arafah USD dirancang secara khusus untuk memberikan perlindungan holistik kepada jemaah Haji Plus dengan fokus pada perencanaan keuangan yang aman. Keunggulan produk ini terletak pada perlindungan ganda yang meliputi risiko meninggal dunia hingga 300%.

Santunan asuransi akibat sebab alami maupun kecelakaan di berbagai situasi, termasuk saat menjalankan ibadah haji. Selain itu, periode pembayaran premi juga terbilang singkat, hanya membayar selama 5 tahun akan mendapatkan perlindungan hingga 10 tahun yang dirancang sesuai dengan masa tunggu Haji Plus. Produk ini juga memberikan manfaat Bonus Kontribusi sebesar 90% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama, yang dapat diperoleh pada akhir masa asuransi.

Danning Wikanti selaku Chief Distribution Officer & Sharia Director Sun Life Indonesia, menyatakan produk ini memperkuat kemitraan strategis antara Sun Life Indonesia dan Bank Muamalat.

”Asuransi Salam Hijrah Arafah USD dirancang sedemikian rupa bagi nasabah affluent Bank Muamalat yang tetap berakar dalam nilai-nilai Islam. Dengan hanya membayar Kontribusi Asuransi Berkala selama 5 tahun, nasabah dapat menikmati perlindungan selama 10 tahun, sehingga dapat dijadikan pilihan untuk memberikan ketenangan hati dan perlindungan finansial yang komprehensif kepada jemaah Haji Plus,” ungkapnya dikutip pada Selasa (27/2/2024).

Sementara itu, Dedy Suryadi Dharmawan selaku SEVP Retail Banking Bank Muamalat mengatakan bahwa produk Asuransi Salam Hijrah Arafah USD dari Sun Life Indonesia yang ditawarkan secara eksklusif melalui Bank Muamalat tidak hanya memperkuat komitmen pionir bank syariah di Tanah Air ini untuk memperluas basis nasabah dalam mata uang Dolar AS, tetapi juga memberikan ketenangan hati kepada nasabah selama persiapan dan perjalanan suci Haji Plus mereka.

”Melalui kolaborasi ini, kami berupaya menjadikan Haji Plus lebih aman dan berkesan bagi nasabah yang melakukan perjalanan spiritual ini, Selain sebagai solusi yang inovatif, inisiatif ini juga memberikan ketenangan hati kepada jemaah Haji Plus sepanjang perjalanan mereka ke tanah suci,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel