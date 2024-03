Kurs BCA, BRI & BNI saat Rupiah Melemah Akhir Pekan (22/3)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka lesu ke posisi Rp15.728 di hadapan dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (22/3/2024). Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia lainnya, namun dolar AS perkasa pagi ini.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,38% atau 60,3 poin ke level Rp15.728 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau naik 0,09% ke posisi 104,10.

Adapun, mata uang kawasan Asia lainnya terpantau melemah terhadap dolar AS pagi ini. Misalnya, yen Jepang melemah 0,09%, dolar Singapura turun 0,13%, dolar Taiwan turun 0,22% dan won Korea ambles 1,29%.

Selanjutnya, yuan China terkoreksi 0,28%, peso Filipina turun 0,35%, ringgit Malaysia merosot 0,57% dan baht Thailand turun 0,42%. Hanya dolar Hongkong dan rupee India yang menguat tipis masing-masing 0,01% dan 0,02%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam risetnya menuturkan Federal Reserve mempertahankan suku bunga stabil seperti yang diharapkan dan para pembuat kebijakan masih memproyeksikan penurunan suku bunga AS sebanyak tiga kali pada tahun ini, bahkan ketika inflasi tetap tinggi.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI dan BNI hari ini, Jumat (22/3/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.48 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.760 dan harga jual sebesar Rp15.545 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.03 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.545 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.845 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.34 WIB masing-masing sebesar Rp15.760 dan Rp15.783 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.700 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.850 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.748 dan Rp15.768.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.575 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.925 per dolar AS.

