Bank Mandiri (BMRI) Bidik Pengguna Livin' Naik 6 Juta pada 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menargetkan adanya peningkatan enam juta pengguna aktif melalui super app Livin’ by Mandiri tahun ini.

Direktur Information Techology Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan tidak hanya peningkatan jumlah pengguna, tetapi juga kecepatan (velocity) dan jumlah transaksi (number of transactions) menjadi fokus perseroan.

“Jadi, quality of users mau saya terus naikkan. Oleh karena itu, kita [Bank Mandiri] come up [mengembangkan] with all the features [dengan segala fitur] yang ada,” ujarnya saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (26/3/2024)

Adapun, Timothy menyebut ada tiga indikator yang mencerminkan kualitas super app bank berlogo pita emas itu baik. Mulai dari, kemudahan, kecepatan dan persepsi nasabah di publik soal super app Livin’ di antara pemain bank lainnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan dalam menyikapi digitalisasi dan melayani kebutuhan masyarakat, pihaknya terus mengacu pada empat landasan, yakni borrow money, move money, grow money dan save money

“Nah makanya, ada produk investasi, fitur-fitur perbankan termasuk lifestyle. Jadi itu yang kita cari dan kita tingkatkan,” imbuhnya.

Ke depan, dirinya terus fokus memperbaiki aplikasi super perseroan hingga menjadi yang terbaik di industri perbankan. Bahkan, Bank Mandiri yakin akan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Sebagai informasi, Bank Mandiri mencatatkan pengguna mobile banking sebanyak 23 juta pada 2023, tumbuh 45% secara tahunan.

Lebih rinci, volume transasi Livin’ mencapai 2,82 miliar, melesat 45% secara tahunan dari sebelumnya 1,94 miliar transaksi Adapun, untuk nilai transaksi Livin’ mencapai Rp3.271 triliun, naik 32,32% dari periode tahun sebelumnya yang hanya Rp2.472 triliun pada 2022.

Kinerja layanan digital Livin’ ini ikut berkontribusi pada fee based income perseroan yang tumbuh 25% secara tahunan dengan raupan pendapatan berbasis komisi senilai Rp2,17 triliun per Desember 2023 dibanding periode yang sama 2022 yang sebesar Rp1,73 triliun.

“Kami secara spesifik terus meningkatkan fungsi dan manfaat Livin’ dan Kopra by Mandiri sebagai solusi yang juga sudah dapat dinikmati oleh nasabah di luar negeri, artinya tidak ada lagi batasan waktu dan tempat,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi beberapa waktu lalu.

Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah mengelola Rp19.100 triliun transaksi. Platform digital ini dapat melayani berbagai berbagai segmen nasabah, mulai dari nasabah korporasi hingga nasabah SME.

