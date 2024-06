Rupiah Melemah Lagi, Cek Kurs BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (12/6)

Pada perdagangan Rabu (12/6/2024) rupiah dibuka melemah 10,50 poin atau 0,06% menjadi Rp16.301,5 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah seiring dengan penantian pasar terhadap laporan kebijakan The Fed terkait arah suku bunga acuan.

Pada perdagangan Rabu (12/6/2024) rupiah dibuka melemah 10,50 poin atau 0,06% menjadi Rp16.301,5 per dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,04% ke level 105,271.

Mata uang Asia lainnya cenderung bervariasi. Ringgit Malaysia naik 0,06%, yuan China naik 0,01%, sedangkan rupee India turun 0,07%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan hari ini rupiah diprediksi akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah dalam rentang Rp16.280 hingga Rp16.350 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, terdapat penantian pasar terhadap laporan kebijakan The Fed terkait arah suku bunga acuan.

Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang AS didukung imbal hasil treasury yang lebih tinggi usai data pekerjaan domestik menguat akhir pekan lalu, sehingga memicu penurunan taruhan terhadap penurunan suku bunga The Fed.

Para ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan inflasi harga konsumen AS akan turun menjadi 0,1% dari posisi 0,3% bulan lalu, dan tekanan harga inti tetap stabil di 0,3% bulan ini.

“Diperkirakan tidak ada perubahan kebijakan pada akhir pertemuan kebijakan dua hari The Fed yang berakhir pada hari Rabu, namun para pejabat akan memperbarui proyeksi ekonomi dan suku bunga mereka,” ujarnya dalam publikasi riset, Selasa (11/6/2024).

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja penjualan eceran pada Mei 2024 diperkirakan meningkat dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) mencapai 233,9 atau tumbuh 4,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

“Peningkatan ini menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat dan efektivitas kebijakan ekonomi, terutama didorong oleh subkelompok sandang, makanan, minuman, dan tembakau, serta suku cadang dan aksesori,” kata Ibrahim.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (12/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.285 dan harga jual sebesar Rp16.305 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.10 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.140 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.440 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.140 16.440

E Rate 16.285 16.305

Bank Notes 16.140 16.440

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.01 WIB masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.340 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.215 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.365 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.215 16.365

E Rate 16.260 16.340

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.24 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.285 dan harga jual sebesar Rp16.305 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.050 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.050 16.400

E Rate 16.285 16.305

Bank Notes 16.050 16.400

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.286 dan Rp16.306.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.130 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.480 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.130 16.480

E Rate 16.286 16.306

Bank Notes 16.130 16.480

