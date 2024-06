Dirut BSI Hery Gunardi Sabet Gelar CEO of The Year Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2024

Direktur Utama BSI Hery Gunardi meraih gelar CEO of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI Hery Gunardi menyabet penghargaan sebagai CEO of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2024.

BIA merupakan kegiatan tahunan dari Bisnis Indonesia Group. Pada tahun ini, menjadi yang ke-22 BIA digelar sejak pertama kali pada 2002.

Gelaran BIA 2024 mengambil tema “Agility in Uncertainty”. Dalam gelaran kali ini, penghargaan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berkinerja terbaik berdasarkan penilaian Dewan Juri. Selain itu, BIA 2024 memberikan penghargaan CEO of The Year kepada pimpinan perusahaan berprestasi.

Adapun, pada tahun ini CEO of The Year BIA 2024 disabet oleh Hery Gunardi, yang merupakan Direktur Utama BSI yang memiliki banyak pengalaman di industri keuangan.

Hery bercerita, dia memimpin BSI dengan beragam tantangan. BSI merupakan bank hasil merger tiga bank syariah milik negara pada akhir 2020.

"Tidak mudah, karena saat kick off [BSI meluncur], Indonesia menghadapi krisis pandemi Covid-19," ujarnya dalam penganugerahan penghargaan BIA pada Kamis (13/6/2024).

Seiring berjalannya waktu, BSI terus bertumbuh. "Pertumbuhan tiap kuartalnya QtQ selalu dobel digit," kata Hery.

Setidaknya hingga kuartal I/2024, BSI telah meraup laba bersih Rp1,71 triliun pada kuartal I/2024, naik 17,07% dibandingkan periode sebelumnya Rp1,46 triliun secara tahunan (year on year/yoy).

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,92% menjadi Rp246,54 triliun dari sebelumnya Rp212,67 triliun. Alhasil, aset terkerek naik 14,25% menjadi Rp357,9 triliun dari sebelumnya Rp313,25 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp297,34 triliun, naik 10,43% dari sebelumnya Rp269,26 triliun. Dana murah BSI menyentuh Rp180,96 triliun tumbuh 9,29% yoy dari sebelumnya Rp165,57 triliun.

Adapun, sebelum menapaki karir sebagai pucuk pimpinan bank syariah terbesar di Indonesia, Hery merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri pada 2020 - 2021.

Dia berkarir lama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Direktur Consumer & Retail Transaction, Direktur Bisnis & Jaringan, Direktur Bisnis Kecil & Jaringan, hingga Direktur Micro & Business Banking.

Hery juga sempat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services pada 2013 - 2015.

Dia menapaki pendidikan mulai dari Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga, Pascasarjana di University of Oregon USA bidang Finance and Accounting, hingga Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran.

