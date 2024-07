Mandiri Indonesia Open 2024: Turnamen Golf Bergengsi Kembali Hadir

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan olahraga di Indonesia dengan menjadi title sponsor untuk ketiga kalinya pada Indonesia Open 2024. Turnamen golf bergengsi ini akan berlangsung di Damai Indah Golf – PIK Course, Jakarta, dari 29 Agustus hingga 1 September 2024.



Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, penyelenggaraan event golf kelas dunia ini menjadi salah satu momen yang ditunggu para pegolf dan penikmat olahraga di Tanah Air. Lewat keikutsertaan Bank Mandiri, pihaknya berharap dapat memantik semangat para atlet golf di Indonesia serta memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan prestasi golf di Indonesia



Dukungan ini lanjut Rohan, turut menjadi upaya Bank Mandiri untuk menggairahkan wisata olahraga atau sport tourism di Tanah Air. "Bank Mandiri merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Indonesia Open. Turnamen ini tidak hanya penting bagi lokal, tapi juga memiliki daya tarik regional yang besar, sehingga menjadi ajang olahraga yang patut berkolaborasi dengan Bank Mandiri," ujar Rohan di Jakarta, Selasa (9/7).



Bank berlogo pita emas ini menjelaskan, dukungan tersebut sejalan dengan inisiatif perseroan untuk membantu perkembangan para atlet untuk mencapai prestasi positif di level internasional.

"Kami melihat setiap tahun ada peningkatan minat dari masyarakat terhadap golf, khususnya generasi muda. Hal ini yang mendorong Bank Mandiri untuk turut memeriahkan dan mendukung turnamen golf ini agar para pegolf Indonesia bisa bersaing di turnamen kelas dunia," paparnya.



Mandiri Indonesia Open 2024 menawarkan total hadiah sebesar US$ 500.000 atau sekitar Rp 8,15 miliar (kurs 1 US$ = Rp 16.300), dengan juara pertama berhak mendapatkan US$ 90.000. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PB PGI), Japto Soerjosoemarno, menyatakan apresiasinya terhadap dukungan Bank Mandiri.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bank Mandiri atas dukungan setianya kepada Indonesia Open. Dukungan yang diberikan selama tiga tahun berturut-turut belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukti komitmen mereka dalam membantu perkembangan golf di Indonesia," kata Japto.



Damai Indah Golf – PIK Course lanjut Japto, akan kembali menjadi tuan rumah Mandiri Indonesia Open 2024, setelah terakhir kali menjadi tuan rumah sepuluh tahun lalu. "Kami juga sangat mengapresiasi Damai Indah Golf – PIK Course yang kembali menjadi tuan rumah. Kami sangat bersemangat bisa berkompetisi di salah satu klub golf terbaik di Indonesia, dengan lapangan kelas dunia," imbuhnya.

Para pegolf akan menghadapi tantangan baru di Damai Indah Golf – PIK Course, yang dirancang oleh desainer lapangan golf legendaris, Robert Trent Jones Jr.

Direktur PT Damai Indah Golf S Christine Wiradinata, mengungkapkan, hal tersebut menjadi kehormatan bagi Damai Indah Golf – PIK Course menjadi tuan rumah Indonesia Open kembali. "Lapangan PIK kami adalah tempat yang sempurna untuk turnamen sebesar ini. Klub kami akan bekerja keras untuk memastikan terciptanya event terbaik di turnamen golf tahun ini," tegas Christine.



Menurut Cho Minn Thant selaku Komisaris dan CEO Asian Tour, dalam beberapa musim terakhir, Mandiri Indonesia Open telah menambah kekuatan luar bisa dalam jadwal pertengahan musim Asian Tour.

“Kami berterima kasih kepada Bank Mandiri yang telah membantu memfasilitasi turnamen ini dan atas kegigihan mereka dalam mensponsori acara ini selama tiga tahun. Kami juga berterima kasih kepada Persatuan Golf Indonesia dan Damai Indah Golf – PIK Course atas upaya besar mereka dalam menyelenggarakan Indonesia Open ke-40,” kata Cho.



Sebagai informasi, Indonesia Open sudah mulai diselenggarakan sejak tahun 1974. Hingga saat ini baru satu pegolf Indonesia yang pernah menjadi juara, yaitu Kasiadi pada tahun 1989. Pemain Indonesia lainnya, Rory Hie, nyaris mengulang sejarah pada tahun 2011. Namun, dia harus puas menempati posisi T2 dibawah Thaworn Wiratchand (Thailand) yang menjadi juara. Saat itu turnamen diselenggarakan di Damai Indah Golf – PIK Course.



Tahun lalu, turnamen ini dimenangi oleh Nitithorn Thippong dari Thailand. Pemain bintang lainnya Gaganjeet Bhullar dari India sudah tiga kali menjadi juara, yaitu pada tahun 2013, 2016, dan 2022. Pegolf asal Irlandia, Padraig Harrington juga pernah menjadi juara pada tahun 2014, dimana itu adalah terakhir kalinya turnamen diselenggarakan di Damai Indah Golf – PIK Course sebelum kembali lagi pada tahun ini.



Thaworn Wiratchan dua kali menjadi juara, tahun 2005 dan 2011. Rekan senegaranya, Thongchai Jaidee menjadi juara tahun 2009. Craig Parry (Australia) juara tahun 1997 dan Frank Nobilo (Selandia Baru) juara tahun 1994. Mendiang Payne Stewart, pegolf Amerika yang pernah menjuarai 11 turnamen PGA Tour juga pernah menjadi juara Indonesia Open tahun 1981.